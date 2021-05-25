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Два человека погибли после ДТП в Новой Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Два человека погибли после ДТП в Новой Москве

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, поселение Десеновское, Армейская улица Карта всех событий

Мотоцикл и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Инцидент произошел в 17:50 на Армейской улице в поселении Десеновском. В результате аварии водитель и пассажир мотоцикла скончались на месте от полученных травм.

Выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает ТАСС.

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