Два человека погибли после ДТП в Новой Москве

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Россия, Москва, поселение Десеновское, Армейская улица Карта всех событий

Мотоцикл и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Инцидент произошел в 17:50 на Армейской улице в поселении Десеновском. В результате аварии водитель и пассажир мотоцикла скончались на месте от полученных травм.

Выясняются все обстоятельства случившегося, сообщает ТАСС.

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