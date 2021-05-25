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Пять детей, пострадавших в ДТП на Ставрополье, остаются в больницах Москвы и Волгограда
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Пять детей, пострадавших в ДТП на Ставрополье, остаются в больницах Москвы и Волгограда

Иван Юминов

Происшествия

Пять детей, которые пострадали в ДТП в Ставропольском крае, остаются в больницах Москвы и Волгограда. Об этом сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области во вторник, 25 мая.

— Четыре девочки продолжают лечение в медицинских учреждениях Москвы. Врачи оценивают их состояние от средней степени тяжести до тяжелой, — рассказали в комитете.

Еще одна девочка находится в волгоградской больнице, отмечает РИА Новости.

Напомним, три автомобиля, среди которых микроавтобус и грузовик, столкнулись на 535-м километре трассы Р21 в конце апреля. В микроавтобусе ехала детская команда по баскетболу из Волгограда. Всего в нем было 18 человек. В аварии погибли пятеро детей. Еще девятерых госпитализировали.

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ДТПдетипострадавшие
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