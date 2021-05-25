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Взрыв произошел на контейнеровозе в Шри-Ланке
Фото: youtube.com/NewsBar

Взрыв произошел на контейнеровозе в Шри-Ланке

Иван Юминов

Происшествия

На контейнеровозе X-Press Pearl около порта Коломбо в Шри-Ланке произошел взрыв. Об этом сообщил представитель ВМФ страны Индика Де Сильва во вторник, 25 мая.

Взрыв случился во время тушения пожара на корабле. Судно перевозило 25 тонн азотной кислоты. По предварительной информации, есть двое пострадавших, отмечает агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что все масляные пятна после разлива нефтепродуктов у берегов Туапсе ликвидированы.

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