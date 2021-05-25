СК и прокуратура проверят АК «Победа» из-за возможного нарушения прав инвалидов

Фото: СК РФ

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту возможного нарушения прав инвалидов авиакомпанией «Победа». Об этом во вторник, 25 мая, сообщила старший помощник Московского межрегионального транспортного прокурора Екатерина Короткова.

Информация об инциденте появилась в СМИ. Отмечается, что авиакомпания «Победа» не разрешила пассажиру с ограниченными возможностями взять электрическую коляску на рейс Москва — Калининград из-за большой мощности аккумулятора. В результате инвалид был вынужден добираться до пункта назначения самолетом другого авиаперевозчика. В пресс-службе «Победы» опровергли эту информацию.

Проверку также организовали следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Российской Федерации, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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