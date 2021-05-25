Пожарные ликвидировали возгорание ангара в подмосковной деревне Тарасово

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Россия, Московская область, городской округ Павловский Посад, деревня Тарасово Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре в подмосковной деревне Тарасово. Об этом во вторник, 25 мая, сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

Напомним, инцидент произошел на территории деревни Тарасово городского округа Павловский Посад. Огонь охватил одну тысячу квадратных метров площади.

Информации о пострадавших нет, сообщает РИА Новости.

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