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МЧС: все масляные пятна после разлива нефтепродуктов у берегов Туапсе ликвидированы
Фото: instagram/tuapseregion

МЧС: все масляные пятна после разлива нефтепродуктов у берегов Туапсе ликвидированы

Илья Ашуров

Происшествия

Последствия разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря ликвидированы. Об этом во вторник, 25 мая, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России.

По сообщению ведомства, все масляные пятна у берегов Туапсе, где произошел инцидент, ликвидированы, передает РИА Новости.

Ранее, 25 мая, в Туапсе ввели режим повышенной готовности из-за разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря. В оперативном штабе Краснодарского края пояснили, что масляное пятно выявили на удалении 800 метров от берега. Оно находится в районе залегания глубоководного выпускного канализационного коллектора.

На месте случившегося работали сотрудники МЧС. В работе были задействованы 75 человек, привлечено 22 единицы техники, в том числе восемь плавсредств. Также в оперштабе добавили, что каждое из пятен будет обработано абсорбентом. Помимо этого, проводятся работы по обсервации береговой линии.

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МЧСнефть#экология
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