Армения обвинила Азербайджан в обстреле позиций у Гегаркуника

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Азербайджан нанес удар по позициям Армении в Гегаркуникской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Армении во вторник, 25 мая.

— 25 мая около 14:20 (13:20 по Москве — прим. «ВМ») близ приграничного села Верин Шоржа Гегаркуникской области Армении был зарегистрирован инцидент с применением огнестрельного оружия. В частности, противник обстрелял армянские позиции, — рассказали в министерстве.

В результате инцидента погиб армянский солдат, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Армения развернула дополнительные подразделения на границе с Азербайджаном.

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