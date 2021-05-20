Пашинян сообщил о планах подписать новый документ с Азербайджаном

Фото: Администрация президента РФ

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян объявил, что планирует подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием России и Азербайджана.

По словам главы армянского правительства, на данный момент ведутся переговоры между Арменией, Россией и Азербайджаном.

— Те решения, по которым с международными партнерами достигнуты предварительные договоренности, на сто процентов соответствуют интересам Армении. Если Азербайджан выполнит эти договоренности и на тех условиях, которые мы обговорили, — да, я этот документ подпишу, — сказал Никол Пашинян.

Он уточнил, что пока не готов раскрыть детали документа, так как он находится в разработке, сообщает РИА Новости.

Напомним, 12 мая Министерство обороны Армении сообщило, что военные Азербайджана пытались провести работы по «уточнению границ» на территории Сюникской области. Позднее прокуратура Армении возбудила дело по факту нарушения госграницы азербайджанскими военными. Кроме того, 19 мая главы МИД Армении и России обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

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