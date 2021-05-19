Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Фото: Администрация Президента РФ

Президент России Владимир Путин во время телефонных переговоров с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном обсудил ситуацию на азербайджанско-армянской границе. Об этом говорится на сайте Кремля.

Переговоры прошли в среду, 19 мая. Путин и Пашинян выразили заинтересованность в разрешении конфликта на границе Армении и Азербайджана путем мирных переговоров.

Российский лидер отметил, что РФ готова выступить в роли посредника, чтобы помочь нормализовать обстановку в регионе.

Ранее Путин обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым инцидент на армяно-азербайджанской границе.

Напомним, 12 мая Министерство обороны Армении сообщило, что военные Азербайджана пытались провести работы по «уточнению границ» на территории Сюникской области. Позднее прокуратура Армении возбудила дело по факту нарушения госграницы азербайджанскими военными. Кроме того, 19 мая главы МИД Армении и России обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

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