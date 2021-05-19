Путин обсудил с Алиевым инцидент на армяно-азербайджанской границе

Фото: Администрация президента РФ

В среду, 19 мая, прошли телефонные переговоры президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого главы государств обсудили ситуацию на азербайджанско-армянской границе. Об этом говорится на сайте Кремля.

Во время переговоров Путин и Алиев акцентировали внимание на обеспечение стабильности и безопасности в районе Нагорного Карабаха.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили инцидент на азербайджанско-армянской границе. Во время переговоров было отмечено, что необходимо урегулировать конфликт политико-диплома­ти­чес­кими методами. Отмечается, что Россия будет помогать Армении и Азербайджану достигать договоренностей.

Кроме того, во время переговоров Алиев поблагодарил Россию за поставки вакцин от коронавируса.

Напомним, 12 мая Министерство обороны Армении сообщило, что военные Азербайджана пытались провести работы по «уточнению границ» на территории Сюникской области. Позднее прокуратура Армении возбудила дело по факту нарушения госграницы азербайджанскими военными. Кроме того, 19 мая главы МИД Армении и России обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. В свою очередь и. о. премьера Армении Никол Пашинян рассказал президенту России Владимиру Путину о поручении обратиться в ОДКБ за консультациями по поводу происходящей ситуации.

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