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Армения развернула дополнительные подразделения на границе с Азербайджаном
Фото: mil.am / Министерство Обороны Республики Армения

Армения развернула дополнительные подразделения на границе с Азербайджаном

Михаил Алимов

В мире

Вооруженные силы Армении разместили на границе с Азербайджаном новые подразделения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении в среду, 19 мая.

— По всем направлениям провокации как территории, так и азербайджанские военные, а также возможные пути их обеспечения остаются под полным контролем армянских сил, — говорится в сообщении ведомства.

Также в минобороны заявили, что переговоры по мирному урегулированию ситуации все еще находятся в процессе обсуждения, сообщает РИА Новости. Если в «разумные сроки» стороны не решат проблему, ВС Армении допускают решение вопроса другими способами, в том числе силовыми, уточняется в сообщении ведомства.

Напомним, 12 мая Министерство обороны Армении сообщило, что военные Азербайджана пытались провести работы по «уточнению границ» на территории Сюникской области. Позднее прокуратура Армении возбудила дело по факту нарушения госграницы азербайджанскими военными. Кроме того, 19 мая главы МИД Армении и России обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. В свою очередь и. о. премьера Армении Никол Пашинян рассказал президенту России Владимиру Путину о поручении обратиться в ОДКБ за консультациями по поводу происходящей ситуации.

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вооруженный конфликтАзербайджанАрмения
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