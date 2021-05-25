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Режим повышенной готовности ввели в Туапсе после разлива нефтепродуктов в море
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Режим повышенной готовности ввели в Туапсе после разлива нефтепродуктов в море

Виктория Родимкина

Происшествия

Режим повышенной готовности ввели в Туапсе из-за разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря. Об этом рассказали в оперативном штабе Краснодарского края во вторник, 25 мая.

— На территории Туапсе введен режим «Повышенная готовность» в связи с разливом нефтепродуктов в акватории Черного моря, — говорится в сообщении.

В штабе пояснили, что масляное пятно выявили на удалении 800 метров от берега. Оно находится в районе залегания глубоководного выпускного канализационного коллектора.

На месте случившегося работают сотрудники МЧС. Специалисты ликвидируют последствия выброса нефтепродуктов. В работе задействованы 75 человек, привлечено 22 единицы техники, в том числе восемь плавсредств. Также в оперштабе добавили, что каждое из пятен будет обработано абсорбентом.

Помимо этого, проводятся работы по обсервации береговой линии.

Читайте также: Масляное пятно обнаружили в реке в Красноярске около ТЭЦ-1

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