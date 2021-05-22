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Масляное пятно обнаружили в реке в Красноярске около ТЭЦ-1
Фото: pixabay.com

Масляное пятно обнаружили в реке в Красноярске около ТЭЦ-1

Виктория Родимкина

Происшествия

Прокуратура проверит информацию о возникновении масляного пятна в Теплой речке около ТЭЦ-1 в Красноярске. Об этом заявили в региональном ведомстве в субботу, 22 мая.

Ранее о появлении масляного пятна в реке сообщили СМИ.

— В рамках прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей природной среды, — отметили в прокуратуре.

На данный момент место отделили заградительными бонами, его обрабатывают сорбентами. Площадь загрязнения и его источник выясняются.

В МЧС по Красноярску сообщили, что на место выехали оперативные службы. При этом установлено, что в технологическом цикле Красноярской ТЭЦ-1 мазут не используется, растопка котлов там ведется с помощью дров и угольной пыли.

Специалисты возьмут пробы загрязненной воды на входе и выходе из обводного канала.

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МЧСпроверка прокуратурыКрасноярск
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