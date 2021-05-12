Специалисты ГУП «Мосводосток» ликвидируют масляное пятно на Москве-реке

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Россия, Москва, Центральный административный округ, район Хамовники Карта всех событий

Специалисты ГУП «Мосводосток» ликвидируют масляное пятно, которое было обнаружено на Москве-реке. Об этом в среду, 12 мая, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

— В 08:00 службами ГУП «Мосводосток» зафиксировано масляное пятно на поверхности воды в районе Водоотводного канала, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Добавляется, что в настоящее время завершается обработка специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнение водной глади на указанном участке реки и выше по течению — в районе Пречистенской и Фрунзенской набережных.

Ранее сообщалось, что системы теплоснабжения почти всех зданий в Москве переведены на летний режим работы.

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