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Специалисты ГУП «Мосводосток» ликвидируют масляное пятно на Москве-реке
Фото: Youtube / Первый Мытищинский

Специалисты ГУП «Мосводосток» ликвидируют масляное пятно на Москве-реке

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Центральный административный округ, район ХамовникиКарта всех событий

Специалисты ГУП «Мосводосток» ликвидируют масляное пятно, которое было обнаружено на Москве-реке. Об этом в среду, 12 мая, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

— В 08:00 службами ГУП «Мосводосток» зафиксировано масляное пятно на поверхности воды в районе Водоотводного канала, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Добавляется, что в настоящее время завершается обработка специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнение водной глади на указанном участке реки и выше по течению — в районе Пречистенской и Фрунзенской набережных.

Ранее сообщалось, что системы теплоснабжения почти всех зданий в Москве переведены на летний режим работы.

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Москва-река«Мосводосток»пятно
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