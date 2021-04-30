Сквер ужасов и латышский замок: пять необычных дворов Москвы

Фото: Наши Вешняки / ВКонтакте

Для того чтобы посмотреть на диких животных, мифических существ или побывать в старинном замке, совсем не обязательно покупать билет в зоопарк или покидать пределы столицы. Достаточно прогуляться по московским дворам. Некоторые из них поразят своим нестандартным видом. Помимо газонов и цветников, вашему взору предстанут живописные локации со сказочными персонажами. В отдельных дворах можно встретить экзотических птиц и даже лошадей. А некоторые придомовые зоны удивят устрашающей атмосферой. «Вечерняя Москва» собрала топ самых необычных столичных дворов.

Сказочный дворик в Выхине

Во дворе дома номер 2 на Вишняковской улице еще каких-то пару лет назад были разбросаны окурки и мусор, которые оставляли после себя нерадивые прохожие. Однако сегодня это место преобразилось и напоминает сказочный двор, в котором поселились герои легенд и мифов.

Фото: из личного архива Дмитрия Зыбина

Изба на курьих ножках, Баба-яга, феи и иные персонажи сказок появились здесь благодаря местному народному умельцу Дмитрию Зыбину. Москвич собственноручно мастерит и устанавливает деревянные скульптуры. Идея сделать свой двор образцовым пришла в голову горожанина, когда он устал смотреть на серый и неухоженный двор, разбитый бордюр возле крыльца и обшарпанные трубы. Инициативу народного умельца поддержали соседи. Теперь двор является украшением столичного района Выхино. По словам местных, к ним часто приходят жители соседних подъездов, чтобы сделать снимок или полюбоваться необычными скульптурами мастера.

Фото: из личного архива Дмитрия Зыбина

Первое, что тут бросается в глаза, — созданный руками мастера деревянный колодец. Напротив установлены мельница, избушка на курьих ножках и сама Баба-яга, взлетающая на метле в небесные просторы.

Поселились по соседству и иные сказочные герои: двугорбый жираф, корова и русалка. Слух о талантливом мастере разлетелся на всю округу. Теперь Дмитрия многие соседи зазывают к себе, чтобы он создал такую же красоту в их дворе.

Домик с гномиком

Гномов, эльфов и других мифических существ, а также необычный цветник и альпийскую горку можно увидеть у дома номер 7 на улице Маршала Конева в районе Щукино. Необычные персонажи появились в этом столичном дворе благодаря инициативной группе москвичей. Местные жители признаются, что созданная ими красота манит не только жителей города — частыми гостями бывают и приезжие. Каждый уголок придомовой территории украшают деревянные и каменные изваяния, искусственные озера. Главная достопримечательность — домик гномика. Этот деревянный объект появился на месте пенька от «аварийного» тополя.

Фото: из личного архива Елены Коротковой

Чтобы придать дворовой территории более привлекательный вид, местные жители обустроили площадку. Кто-то из горожан своими руками создал гномиков и установил их возле пенька. Рядом с жильем сказочных героев разбили небольшой сад. Теперь двор выглядит очень живописно.

Старинный замок

Во дворе дома на улице Абрамцевской, 24, корпус 1, стоит настоящий каменный замок. Появился он здесь 15 лет назад. По словам местных жителей, строение возвели представители одного из прибалтийских городов-побратимов. Замок представляет собой три башни, объединенные мостиками и иными конструкциями.

Фото: ВКонтакте

Одна из башен является ко всему прочему еще и детской горкой. Замок спроектирован по чертежам народного архитектора СССР Иосифа Ловейко. Кстати, жители района каменный дворец называют еще латышским замком.

Сквер ужасов

Несколько пугающий пейзаж ожидает тех, кто случайно попадет на улицу Молдагуловой в столичном районе Вишняки, особенно в вечернее время. Проходя мимо одного из домов, может показаться, что под окнами панельной многоэтажки раскинулось самое настоящее кладбище с надгробиями и венками. Однако, подойдя ближе, вы заметите, что это всего лишь балясины, на которых стоят кашпо с растениями.

По словам местных жителей, цветочная композиция, которая больше походит на последнее пристанище, наводит страх на тех, кто попадает в их двор впервые. Поэтому горожане называют этот элемент ландшафтного дизайна местным сквером ужасов.

Зоопарк по соседству

В столичном районе Чистые пруды двор одного из домов на улице Макаренко, 8, превратился в настоящий зверинец. Частный зоопарк принадлежит местным жителям. В вольере — экзотические птицы, почтовые голуби, лебеди, вороны, павлин и фазан. Также во дворе проживает пони по кличке Кеша, которого особенного обожают ребятишки. Более того, в этом дворе установлен стол для пинг-понга, а рядом находятся раскрашенные деревянные скульптуры, качели и лавочки.

Фото: tushinetc.livejournal.com

Идея устроить на месте двора настоящий живой уголок возникла у бывшего тренера московского ЦСКА по водному поло Эльдара Таривердиева. Теперь любой желающий может посетить этот зверинец и посмотреть на забавных животных и чудных птиц.

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