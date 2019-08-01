Корреспондент «ВМ» побывал в одной из самых старых голубятен Москвы

Огромный терем, украшенный нарядными поливными изразцами и ажурной каймой, хозяин птичьего дворика Николай Беляев построил своими руками.

— Раньше на этом месте стояли гаражи, а рядом было совсем непримечательное, маленькое хозяйство, где жили с десяток голубей, — рассказывает наш герой.

Приучил к этому делу Николая брат, когда ему было всего 12 лет. С тех пор страсть эта не покидает москвича.

— Забота за птицей — дело непростое, — насыпая корм сизокрылым, поясняет хозяин.

Гордость коллекции Николая — одна из самых древних и красивых пород — голуби-павлины. Именно эти птицы отличаются восхитительным экстерьером и грациозностью. В старину они жили во дворцах индийских вельмож и служили живым украшением. А сегодня они являются достопримечательностью Нагатинского Затона.

По словам нашего героя, под крышей голубятни живут около двухсот птиц. Какие-то были куплены еще много лет назад, а каких-то голубевод сам подбирал.

— Я вот с такого возраста (показывает чуть выше земли) голубей кормил, подбирал на улице раненых, выхаживал. Это как болезнь, если уж начал, то на всю жизнь, — расплываясь в улыбке, подмечает Николай.

Помимо павлинов, обитают в зооуголке зеркальные голуби. Они имеют зеркальный рисунок на оперении хвоста или крыльев. Порода эта выведена в 20-х годах прошлого столетия. Этот вид очень подвижный, хорошо размножается и выкармливает птенцов.

— На голове у птиц имеется острый чуб, — отмечает владелец.

Также здесь можно встретить и спортивных голубей. По словам Николая, главными их качествами, по которым оценивается эта порода, являются выносливость, хорошая способность ориентироваться на местности и скорость лета. На экстерьер, как правило, обращают внимания мало, но при отборе в спорт имеет значение форма тела птицы. Она должна быть обтекаемой: небольшого размера голова, широкие спина и грудная клетка, узкий, средней длины хвост. Голуби должны быстро восстанавливаться после долгого полета. Оперение жесткое, плотно прилегает к телу.

Увлечение голубевода одобряют многие. Соседи часто приходят полюбоваться птицами. Интерес к уютному домику, утопающему в летний период в объятиях виноградных лоз, проявляют даже художники.

— Бывает, выглянешь из окна, а там художники с мольбертами сидят и вовсю малюют, — говорит наш герой.

Дворик привлекает и кинематографистов: прошлой осенью голубятня Николая стала настоящей площадкой для съемок художественного фильма.

— Картина рассказывает о непростой судьбе девушки, оказавшейся заложницей разбойников, которые ее удерживали в этой самой голубятне, — сообщает мой собеседник, указывая на птичий дом.

Фильм посвятили событиям позапрошлого века, и для того, чтобы атмосфера соответствовала исторической действительности, создатели киноленты придали экстерьеру голубятни элементы старины.

— Они выкрасили все в более мрачные тона, — отмечает герой. — А потом, как и обещали, вернули домику его прежний вид.

И все-таки голубиная жизнь завораживает, думаю я, заглядывая в голубиные дома. А там токуют, высиживают яйца, клюют зерно и деловито прохаживаются символы мира всех мастей. «Очень высоко», — говорю сам себе.

Зато, забравшись на самый верх, можно увидеть не только замечательных пернатых, но и меняющуюся реальность города — старые дороги и новые улочки, советские дома и наползающие на них небоскребы.

— Сегодня ухаживать за птицей стало непросто, — с грустью в голосе говорит наш герой. — Всю пенсию на них трачу, получается, я кормлю их, а жена кормит меня, — заливаясь смехом, говорит Николай.

А ведь питание для них — важная составляющая, как и для любого живого существа. Кормление птиц напрямую влияет на продолжительность их жизни. На улице голуби живут в среднем пять лет, а в домашних условиях могут прожить и до 15–20 лет.

Но им необходимо обеспечить сбалансированное и разнообразное питание, учитывая особенности каждой породы и активность птиц.

— Подходить к выбору корма необходимо грамотно, а не как попало, — строго поясняет горожанин, высыпая зерновую смесь пернатым. — Пища должна содержать семена злаковых, зерновых культур, корнеплоды и клубни.

Специалист напоминает, что неправильное для пернатых питание сокращает их жизнь.

Хотя голуби с большим аппетитом поедают семечки, крошки хлеба и даже отходы, они вредят себе, поскольку такой корм плохо переваривается в их желудке.

Спускаясь на землю, увлеченно слушаю рассказы Николая о старых голубеводах и о том, как им было хорошо раньше, когда при Брежневе корм для птиц бесплатно давали, если состоял в клубе голубеводства.

— Тогда голубятников было много... — отмечает Беляев. — Все потому, что сам генсек этих птиц любил. А некоторые голубеводы даже уверяют, что у него самого целых три голубятни были прямо в Кремле.

Раньше, по словам героя, голубятни даже запрещалось трогать. Если зарегистрирована на этом месте — все. Как дача! Исторически в районе Нагатинского Затона всегда было много голубятен.

— Многие хозяйства, стоявшие во дворах других районов, которые попадали под снос, находили приют у нас, — вспоминает Михаил Лукашик, друг нашего героя и еще один любитель голубей.

Так и получился целый голубиный квартал — и необычный, и гармоничный по-своему: птицы в небе, люди на земле. Глядя на то, как наш увлеченный и влюбленный в свое хобби герой ловко справляется с птицами, поражаешься тому, насколько в руках птицевода свободолюбивые и самостоятельные существа становятся податливыми и нежными. И хочется верить, что и в других районах города голубеводство не будет предано забвению, а будет только развиваться.

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