Полиция установила похитителей денег из депозитариев в банках Москвы

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Сотрудники правоохранительных органов установили лиц, причастных к краже средств из депозитарных ячеек ряда коммерческих банков в Москве. Об этом в среду, 26 мая, рассказали в столичном главке Министерства внутренних дел РФ.

В ведомстве напомнили, что расследуют уголовное дело по п. «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража») по фактам тайного хищения денежных средств и имущества граждан из индивидуальных сейфовых хранилищ в банках.

В ходе расследования удалось установить лиц, совершивших данные преступления. Полиция принимает меры для установления их местонахождения и задержания. Однако поскольку огласка может помешать ходу расследования, подробности не приводятся, сообщает ТАСС.

Ранее в столичной полиции рассказали, что с начала 2021 года из банковских ячеек в Москве было украдено в общей сложности почти 600 миллионов рублей, в том числе деньги в национальной и иностранной валютах, ювелирные украшения, монеты.

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