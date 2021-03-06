Более одного миллиона рублей украли из ячейки банка на севере столицы
Россия, Москва, улица Пришвина Карта всех событий
Неизвестные украли более одного миллиона рублей из ячейки банка на севере Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
В полицию обратился заместитель начальника по работе с клиентами в банке, который расположен на улице Пришвина. По его словам, неизвестный проник в депозитарий банка и украл из банковской ячейки более одного миллиона рублей.
Инцидент произошел в пятницу, 5 марта. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.
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