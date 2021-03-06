Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Более одного миллиона рублей украли из ячейки банка на севере столицы
Фото: moscow-live

Более одного миллиона рублей украли из ячейки банка на севере столицы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица Пришвина Карта всех событий

Неизвестные украли более одного миллиона рублей из ячейки банка на севере Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В полицию обратился заместитель начальника по работе с клиентами в банке, который расположен на улице Пришвина. По его словам, неизвестный проник в депозитарий банка и украл из банковской ячейки более одного миллиона рублей.

Инцидент произошел в пятницу, 5 марта. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Читайте также: Пожар на территории торгового центра ликвидировали в Москве

банкикражаполиция
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Все мнения
О проекте