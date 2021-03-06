Более одного миллиона рублей украли из ячейки банка на севере столицы

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Россия, Москва, улица Пришвина Карта всех событий

Неизвестные украли более одного миллиона рублей из ячейки банка на севере Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

В полицию обратился заместитель начальника по работе с клиентами в банке, который расположен на улице Пришвина. По его словам, неизвестный проник в депозитарий банка и украл из банковской ячейки более одного миллиона рублей.

Инцидент произошел в пятницу, 5 марта. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

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