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Автомобиль насмерть сбил женщину на самокате на западе Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Автомобиль насмерть сбил женщину на самокате на западе Москвы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, Мосфильмовская улица, 88к2Карта всех событий

Женщина на самокате погибла в результате аварии на западе столицы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 5 июля.

Инцидент произошел на Мосфильмовской улице около дома 88, корпус 2. По предварительным данным, 30-летняя женщина пыталась пересечь дорогу в 60 метрах от пешеходного перехода.

В этот момент на нее совершил наезд водитель марки BMW. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, а также экстренных служб, отмечается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что иномарка наехала на коляску с младенцем на севере Москвы. Водитель автомобиля, двигаясь задним ходом, сбил коляску с двухмесячным ребенком, в результате чего он выпал из нее. Ребенок получил ушибы мягких тканей головы, ему оказывается медицинская помощь.

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