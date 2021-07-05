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Водитель электросамоката сбил женщину в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Водитель электросамоката сбил женщину в центре Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Жительница столицы оказалась на больничной койке после того, как ее сбил мужчина на электросамокате. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в понедельник, 5 июля.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 4 июля, в столичном районе Хамовники. Лихач на электросамокате не смог избежать столкновения с женщиной-пешеходом.

В результате последняя получила травмы. Медики диагностировали у 26-летней пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб головы.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

Ранее «ВМ» писала об аналогичном случае, который произошел 25 июня в центре Москвы. Тогда в результате столкновения с водителем электросамоката пострадала 15-летняя девочка.

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