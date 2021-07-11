Победить «Дельту»: как надежнее защитить свой организм от коронавируса

Москвичи Николай и Анастасия Бабины только что сделали прививки в павильоне «Здоровая Москва» в Лужниках / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Заболеть коронавирусной инфекцией можно и переболев, и вакцинировавшись. Но прививка все же надежнее. Терапевт-пульмонолог Олег Абакумов рассказал «Вечерней Москве», почему это так и к каким осложнениям может привести болезнь непривитого человека.

Ученые насчитывают у коронавируса до 15 тысяч мутаций. Это естественный процесс при развитии вируса: у того же гриппа мутаций тоже немало. Среди разновидностей коронавируса сейчас пальму первенства удерживает индийский штамм «Дельта».

— COVID-19 вызывает двустороннюю пневмонию с развитием острого респираторного дистресс-синдрома, — объясняет опасность протекающей болезни Олег Абакумов.

У COVID-19 есть удивительная способность сводить с ума иммунитет, который «выключает» органы, как кегли.

— И даже если удается загасить эффект гормонами или блокаторами, с другой стороны подкрадывается тромбоз, — добавляет он.

Разрушая иммунитет, вирус способствует развитию других заболеваний. Например, уже известно о первых случаях смерти от грибковой инфекции Candida auris.

Даже переболев, человек не всегда может получить надежную защиту. Врачи отмечают, что желание узнать количество антител стало практически «национальным спортом».

— Заразиться короной повторно можно, — говорит Олег Абакумов. — Антитела в крови — не гарантия здоровья. Вот на днях поступил дедушка 75 лет. Три месяца назад сделал прививку, антитела 237! Вроде высокие. Но попал в больницу с поражением легких 35 процентов, а спустя неделю выписан домой. Вакцина спасла от более тяжелого течения заболевания.

Поддерживать уровень антител и уберечь себя от первичного или повторного заражения можно лишь двумя способами.

— Первое — это контакт с больными, при условии, что вы уже переболели, — говорит терапевт-пульмонолог. — Тогда выработка антител станет постоянной. Второй — вакцинация. Да, заболеть после нее можно, но течение болезни будет проще, даже при заражении «Дельтой»: организм уже знаком с вирусом. Она минимизирует вредные последствия и снижает риск серьезных осложнений.

КСТАТИ

Вакцинироваться могут беременные женщины в третьем триместре, кормящие матери и даже онкобольные. Противопоказанием в последнем случае выступит активная фаза заболевания.