Сделка с подвохом: как не остаться на улице с кредитом под залог квартиры

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Взять кредит под залог недвижимости предлагают многие финансовые организации. Прежде чем решиться на такой шаг, нужно сто раз подумать. Чем чревато поспешное решение взять такой заем, объясняет эксперт.

Светлана, 43 года :

— Быстрый кредит под залог квартиры: работаем честно!», «Заложи недвижимость по двум документам», «Кредитный брокер с лицензией — более 1800 довольных клиентов». Такими объявлениями пестрит интернет. Взять кредит под залог квартиры хочет и моя подруга. Мои доводы, что это опасно, на нее не действуют. Помогите, пожалуйста, объяснить ей, чем чреват такой шаг. Может, хоть слова специалиста ее убедят.

Марина Соколова, нотариус города Москвы с 1998 года, член комиссии по взаимодействию со средствами массовой информации Московской городской нотариальной палаты:

— Больная тема «взял кредит под залог квартиры и пошел по миру» регулярно становится предметом журналистских расследований. Одна из популярных телепрограмм рассказывала о трех совершенно запредельных историях, когда социально благополучные, образованные столичные жители взяли кредиты, гарантией возврата по которым стала их недвижимость, и спустя несколько лет остались без квартир, а вот долги при этом никуда не делись, напротив, вдвое выросли.

Не так давно героиней телесюжетов стала пожилая москвичка, заложившая свою квартиру за скромный по сравнению со стоимостью имущества заем, и над ней нависла угроза выселения. Общие характерные признаки этих историй: сделка проходит быстро, заемщики не обладают юридическими знаниями и не могут понять кабального характера условий договора. Часто, как в случае с этой женщиной, заемщик получает лишь часть суммы кредита, а куда пошли остальные средства, объяснить не может.

У «честных» кредиторов сотни сравнительно легальных способов отъема недвижимости у заемщиков. К примеру, в договоре предусматриваются грабительские штрафы, неустойки, пени за любую техническую просрочку, а затем создаются все условия, чтобы эти просрочки неминуемо наступали. Заемщику не дают информацию о том, как, на какие счета он должен перечислять ежемесячные платежи. Или сообщают устно о «щедром» подарке — предоставлении полугодовых кредитных каникул, после которых поступает известие о выросшем в четыре раза долге. Или предусматривают переуступку прав требования по кредиту на непрозрачных условиях. Человек платит в один банк, а оказывается — должен другому, и то, что он уже заплатил, не в счет, а у кого закладная, непонятно.

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С одной стороны, законодательством регулируются важные детали кредитного договора: в нем обязательно должны быть указаны максимальная сумма переплаты и процентная ставка. С другой стороны, ни кредитный договор, ни договор займа, ни договор залога недвижимости не имеют квалифицированной формы, то есть могут заключаться людьми, которые не имеют правовых знаний.

Даже если человек попытается разобраться в договоре, он может неправильно его понять и сделает неверные выводы о последствиях, которые его ожидают. С заемщиком могут заключить кредитный договор либо договор займа. При этом договор залога недвижимости в обеспечение возврата заемных средств оформляется отдельно либо объединяется с договором кредита, займа.

В случае с микрофинансовыми организациями (МФО) при неисполнении заемщиком обязательств сумма процентов с другими платежами может четырехкратно превышать сумму основного долга. И невозвращенные в срок 10 тысяч рублей превратятся в 50 тысяч. Задача менеджера МФО при оформлении кредита — усыпить бдительность клиента и не дать включиться критическому мышлению.

Чаще всего в кабалу к МФО попадают люди, и так находящиеся в затруднительной ситуации: болезнь родственника, необходимость выручить попавшего в беду внука, потеря работы, срочная выплата. Человек хотел решить одну проблему, а вместо нее приобрел другую, еще большую.

Если финансовый вопрос не удается решить без МФО, то, прежде чем подписывать документы, возьмите у них форму договора и проконсультируйтесь с юристами. Но не надо идти к псевдоспециалистам, рекламу которых навязывают у метро или в интернете, — они также преследуют свои коммерческие цели. Лучше обращаться в государственные организации, общественные приемные депутатов, юридические клиники при высших учебных заведениях, адвокатских и нотариальных палатах. В Московской городской нотариальной палате много лет работает общественная приемная, где нотариусы бесплатно консультируют граждан.

Гарантией того, что вам не навяжут ненужных услуг, является нотариальная форма договора. Настаивайте на том, что вы готовы оформить заем и договор залога недвижимости только у нотариуса. Да, в этом случае придется заплатить нотариальный тариф, размер которого урегулирован законодательством, но вы будете уверены, что получите точную информацию о том, что подписываете, и какие риски при этом существуют.

Но, как показывает практика, многие МФО предпочитают вести дела без нотариуса, чтобы не вскрылся кабальный характер их услуг. Аргументацией при этом служит очередной обман, что нотариус — это дорого и долго. Даже если деньги вам нужны срочно, не верьте на слово кредитору, а проверьте все сами, посоветуйтесь cо специалистами, чтобы не оказаться без крыши над головой и с огромным невыплаченным долгом.

ДОЛЖНОСТЬ

Марина Соколова, нотариус города Москвы с 1998 года, член комиссии по взаимодействию со средствами массовой информации Московской городской нотариальной палаты.