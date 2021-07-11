Новая береговая линия: стартовало онлайн-голосование проекта «Моя река»

Студенты — участники команды Российского университета дружбы народов Андрей Казанов, Софья Букарева, Мария Абрамова и Ангелина Ильясова (слева направо) со своим проектом «Спектр», который победил на образовательном конкурсе «Моя река» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В пятницу, 9 июля, стартовало онлайн-голосование за лучший студенческий проект по развитию прибрежных территорий Москвы-реки и Яузы. Его итоги подведут в начале августа.

Проект «Моя река» инициирован научно-исследовательским и проектным институтом Градостроительного планирования города Москвы (Градплан) и проходит при поддержке Москомархитектуры. Его цель — укрепление связей между профессионалами и будущими специалистами и поиск новых идей для обустройства прибрежных зон. Этот проект уже вышел за пределы взаимодействия городских структур и столичных вузов. Теперь студенческие работы могут оценить сами москвичи, зайдя на портал «Моя река».

Голосование даст будущим специалистам так им необходимое общественное признание и ответит на вопрос о важности и нужности их проектов. А еще конкурсанты очень надеются, что их идеи в дальнейшем воплотятся на практике. И это, кстати, тоже зависит от голосования.

— Водная артерия Москвы является важнейшим рекреационным ресурсом для горожан, и взгляд растущего поколения на развитие прибрежных территорий позволяет раскрыть современный ракурс города и посмотреть на него глазами создателей Москвы будущего, — отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, оценивая проект «Моя река».

Что касается самого конкурса, то Градплан предложил вузам-партнерам, обучающим по специальностям «архитектура», «градостроительство», «ландшафтная архитектура», «дизайн городской среды», в качестве дипломных и курсовых работ взять тему проектирования прибрежных территорий Москвы-реки. Всего жюри было представлено 15 студенческих проектов для семи прибрежных территорий.

По итогам оценки работ профессиональным жюри, команды бакалавров и магистров уже получили свои награды. Абсолютным победителем, взявшим призы в пяти номинациях, стала команда Российского университета дружбы народов (РУДН) с проектом «Спектр». Мария Абрамова, Софья Букарева, Ангелина Ильясова, Андрей Казанов решили построить парк на улице Живописной на северо-западе города.

Сначала ребята досконально изучили эту территорию и историю района, его транспортную доступность, наличие и востребованность социально-культурных объектов и прочее. И решили, что в проекте необходимо сделать акцент на привлекательный местный ландшафт.

— Мы не увидели связанности различных зон района. Здесь не хватает пешеходных пространств, мест досуга и отдыха, — пояснила Ангелина Ильясова. — Из-за этого жители предпочитают проводить время в других районах.

В своей работе студенты предложили подчеркнуть привлекательность района при помощи ярких павильонов, деревянных дорожек и уютных кафе. Теперь нужность этих проектов до 5 августа должны оценить москвичи на сайте my-river.ru.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Протяженность Москвыреки в границах города составляет около 80 километров. Более 70 километров набережных имеют оборудованные беговые дорожки. Их соединение позволит создать беговые дистанции на несколько десятков километров.

К 2023-му планируется реорганизовать еще около 120 километров территорий вдоль набережных. Власти предлагают создать маршруты по 10 километров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дина Саттарова, инициатор проекта, директор ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы»:

— Проект «Моя река», в рамках которого институт развивает сотрудничество с ведущими профильными вузами страны, доказал свою актуальность. Он стал важной площадкой для плодотворного общения квалифицированных опытных специалистов и тех, кто только готовится стать частью профессионального цеха, межвузовского взаимодействия.

Мы благодарны преподавателям, которые поддерживают нашу инициативу и по достоинству оценивают возможность приобретения студентами практических проектных навыков.