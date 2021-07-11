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Повторная вакцинация усилит иммунитет для борьбы со штаммами ковида

Марьяна Шевцова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Повторная вакцинация усилит иммунитет для борьбы со штаммами ковида
Медсестра поликлиники № 2 филиала № 1 Юлия Канина оформляет документы пациента перед прививкой / Фото: Комплекс социального развития Москвы

В Гостином Дворе проводят повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции. В пятницу, 9 июля, «Вечерняя Москва» узнала, где еще можно ревакцинироваться и что для этого нужно.

Один из крупнейших в Европе пунктов вакцинации в Гостином Дворе заработал почти неделю назад. За это время в нем повторно сделали прививку тысячи горожан.

— Мы открыли для москвичей возможность усилить иммунитет от коронавируса, пройдя повторную вакцинацию. Чтобы сделать этот процесс еще более комфортным и доступным, мы увеличиваем не только возможности для первичной, но и для повторной вакцинации, — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Помимо Гостиного Двора, ревакцинацию можно пройти в 21 пункте на базе городских поликлиник или в павильонах «Здоровая Москва».

Жители, которые планируют сделать повторную прививку, должны взять с собой сертификат о первичной вакцинации против ковида.

— Повторную прививку рекомендуется проходить через шесть месяцев после инъекции первым компонентом, — добавили в Комплексе социального развития Москвы.

Желающие могут выбрать любую вакцину из доступных. Кроме того, столица дополнительно за счет средств регионального бюджета закупила однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», которая также подходит для этих целей.

В Департаменте здравоохранения Москвы отмечают, что повторная вакцинация поможет сформировать дополнительную защиту организма от заражения новыми, еще более агрессивными штаммами. После улучшения эпидемической ситуации с COVID-19 повторную вакцинацию рекомендовано проходить раз в год.

Кстати, если оставить после прививки свой номер телефона и номер СНИЛС, то QR-код будет отправлен СМС-сообщением после введения второго компонента.

ВАЖНО

Если первичная вакцинация осуществлялась в городских поликлиниках или в местах работы выездных бригад Департамента здравоохранения Москвы, для повторной прививки понадобится только паспорт и полис ОМС. Если же человек проходил вакцинацию в других пунктах, то повторно сделать прививку можно только при предъявлении соответствующего сертификата.

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