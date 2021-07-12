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Как избавиться от похмелья

Полина Французова

Общество
Как избавиться от похмелья
Фото: pexels / Juanjo Menta

Сегодня на рынке можно найти множество средств от похмелья, но, чтобы выбрать действительно эффективное, нужно понимать, каковы причины возникновения похмельного синдрома.

Откуда берется похмелье?

Похмелье, как и любая интоксикация (отравление) организма, возникает из-за токсичных продуктов распада тех или иных веществ. В случае с головной болью наутро речь идет об алкоголе: печень перерабатывает его в соединение ацетальдегид. Оно ядовито, и при его проникновении в кровь мы ощущаем сильный дискомфорт, головную боль, нарушения пищеварения и работы других систем организма.

ВАЖНО! Виновник похмелья — не сам этиловый спирт, а продукты его распада!

По сходному принципу происходит и любое отравление — например, после употребления просроченных продуктов или химических веществ, имеющих токсичные свойства для человеческого организма.

Что делать?

Самый простой и неприятный способ заключается в быстрой очистке желудка и кишечника от находящихся в нем токсинов. Попросту говоря, его промывание. Медики подтверждают эффективность такого приема, но что делать с теми отравляющими веществами, которые уже попали в кровь?

Пока ацетальдегид находится в крови, сильный дискомфорт будет продолжаться — до тех пор, пока наш главный фильтр (печень) не расщепит его до состояния более-менее безвредной уксусной кислоты. Этот процесс занимает от нескольких часов до суток.

Что же делать, чтобы избавиться от неприятных ощущений максимально быстро? Ответ прост — чистить кровь и организм на клеточном уровне. И здесь приходят на помощь уникальные свойства хорошо знакомого всем натурального продукта — морской водоросли ламинарии. В ней находится более 140 витаминов, минералов и полезных веществ, нужных для восстановления солевого и электролитного баланса. Но главное — в ней много альгинатов, которые действуют как сорбент. «Собирая» токсины, они легко и быстро выводятся организмом. Благодаря этому альгинаты широко используются в медицине.

Не забывайте и про йод, которого в ламинарии очень много. Он нужен щитовидной железе для выработки ряда гормонов, помогающих печени расщеплять алкоголь. Недостаток йода — причина йододефицита, заболевания, которое негативно отражается на состоянии всего организма.

Быстрое и эффективное средство от похмелья и отравлений

Для того чтобы эффект от употребления ламинарии был максимальным, нужно соблюсти два условия:

1. Ее полезное содержимое должно быть в легкоусвояемой для организма форме. Быстрее всего всасываются и усваиваются жидкости, т. е. напитки. Чтобы такой напиток от похмелья и отравлений был эффективен, в нем должны сохраняться все полезные вещества морской водоросли. Салат из ламинарии не даст организму 100 процентов своих полезных веществ — дело в ее плотной целлюлозной оболочке, которая защищает содержимое клеток водоросли от морской воды. Наш организм не может ее расщепить (нет соответствующих ферментов), а значит, не может добраться до всего богатства ценных веществ морской водоросли.

Осталось найти такие напитки на рынке. Правда, сама по себе — это уже непростая задача.

Водорослевый гель и натуральный сок

Найти такой напиток удалось — это Smart Cocktail, Vertera. Этот детокс-коктейль обладает следующими полезными свойствами:

1. Основа напитка — более 140 ценных веществ, извлеченные из морских водорослей в гелевой, водорастворимой форме.

2. Напиток содержит натуральные фруктовые соки, производится без добавления сахара.

3. Благодаря полезным свойствам морских водорослей выводит токсины, чистит организм на клеточном уровне и питает его полезными веществами.

Коктейль обладает приятным вкусом. Кроме того, его можно употреблять и как быстрый перекус: содержащаяся в водорослевом геле клетчатка создаст ощущение сытости, а витамины, минералы, микро- и макроэлементы дадут все необходимое питание клеткам.

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