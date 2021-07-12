Как прокачать мотивацию: топ-5 способов от карьерных экспертов «Моей работы»

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Трудности с мотивацией — распространенная проблема у современного человека. Часто мы отвлекаемся на другие задачи, не можем сфокусироваться, поддаемся лени и усталости. Карьерные эксперты Центра занятости «Моя работа» рассказали о пяти эффективных способах, как сосредоточиться на важном и захотеть достичь желаемого, замотивировав себя.

Способ 1. Вознаграждение

Чтобы заставить себя выполнить задачу, на которую никак не хватает сил, надо предложить себе что-то приятное взамен за достижение поставленной цели. Вознаграждайте себя за мужество в достижении желаемого и постарайтесь сделать эту награду действительно желанной. Так вы убьете двух зайцев — не только выполните нужное задание, но и порадуете себя чем-то приятным.

Если вы трудитесь над долгосрочным проектом, то награждайте себя за определенные шаги или время, которое проводите за работой. Например, если речь идет о подготовке к экзамену, то можно награждать себя любимой шоколадкой за несколько часов, проведенных за учебой. За хорошо сданный экзамен можно порадовать себя чем-то более существенным, например, походом в ресторан или выездом на природу.

Способ 2. Мотивация от окружения

Окружение — важный ресурс в достижении своих целей. Мы можем использовать наших друзей и коллег как поддержку и как соперников. Оба способа одинаково действенны, важно понять, что в большей степени мотивирует именно вас.

Попробуйте устроить дружеское соревнование среди коллег либо поучаствовать в споре о том, кто быстрее или эффективнее выполнит ту или иную задачу. Такие соревнования также позволят вам оценить свои силы в сравнении с соперниками.

Не стесняйтесь обращаться к родным и близким за мотивацией. Расскажите им о том, чего вы хотите достичь, почему затрудняетесь это сделать. Пусть они подбодрят вас или будут напоминать о важности вашей цели, когда вам будет тяжело.

Способ 3. Список целей

Достаточно сложно достигнуть желаемого, если у вас нет четкой картинки того, чего вы хотите. Постарайтесь сформулировать конкретную цель, сделайте ее как можно более измеримой. Помните, что нельзя съесть яблоко целиком, то есть невозможно сразу достигнуть большой цели. Поэтому важно разбить основную цель на небольшие шаги, которые вы можете предпринять в ближайшее время. Этот способ поможет конкретизировать, чего именно вы хотите, и понять, как лучше этого достичь.

Когда перед вами будет конкретная картина с четкими шагами, вы почувствуете себя более собранным и мотивированным и сможете четче отслеживать свои успехи. Также будет эффективным повесить этот список на видное место, чтобы перед глазами всегда была важная для вас цель и шаги к ее достижению.

Способ 4. Достижения

Ни в коем случае нельзя игнорировать то, чего вы уже достигли. Выпишите список своих достижений по отношению к желаемой цели либо список ваших сильных сторон, которые помогут достичь этой цели. Понимание того, чего вы уже добились, непременно придаст сил и замотивирует вас. Постарайтесь держать такой список поблизости, чтобы перечитывать в моменты, когда вам становится трудно.

Способ 5. Позитивное мышление

Напоминайте себе о том, почему цель важна для вас. Не фокусируйтесь на ошибках и неудачах. Вместо этого постарайтесь сконцентрироваться на том, чего вы достигнете и как почувствуете себя, если преодолеете трудности и сделаете шаг навстречу желаемому. Помните, что ваши усилия — это не пустая трата времени. Каждая минута, которую вы посвящаете своей цели, приближает вас к ее достижению!

На заметку!

Заявку на поиск работы можно подать дистанционно на сайте Центра занятости населения «Моя работа», официальном сайте мэра Москвы или на портале «Работа в России». Также на сайте центра «Моя работа» доступна онлайн-запись на услуги: карьерное консультирование, оценка профессиональных навыков и личностных компетенций, индивидуальные консультации по открытию собственного дела и регистрации статуса самозанятого, профессиональное обучение или повышение квалификации.