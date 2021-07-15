Давайте отдыхать дружно: ссоры с незнакомцами могут испортить отпуск

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Многие москвичи в разгар лета стараются куда-то уехать из жаркой столицы. Путешествуют целыми семьям. В таких поездках зачастую случаются конфликты. «Вечерняя Москва» узнала, как не поссориться друг с другом, с туристами и избежать плохого настроения.

— Первое, что нужно сделать, — это оставить все переживания и негатив дома, — объяснила психолог Инна Гринфельд. — Если вы накручены работой или какими-то переживаниями, то даже случайный толчок в плечо в очереди на посадку в самолет может вызвать в вас агрессию.

Эксперт отметила, что в первую очередь нужно самому не провоцировать других — не разговаривать громко во время полета, не задерживать очереди. А если вы летите с детьми — следите за ними, чтобы не стать «этой с орущим ребенком».

— В самолете и отеле при возникновении неприятных ситуаций обращайтесь к бортпроводникам или администраторам. Не вступайте в прямой конфликт с людьми, особенно если вы холерик по темпераменту. Дайте персоналу знать, если у вас возникла проблема с кем-то из постояльцев и пассажиров. Они намного быстрее решат ее, а вам не придется общаться с нарушителем спокойствия, — сказала психолог.

А еще Инна посоветовала не злоупотреблять алкоголем, который также провоцирует людей не сдерживаться в выражениях и даже участвовать в потасовках и драках.

СТОП-ФРАЗЫ

Если вы стали участником перепалки, запомните несколько фраз и слов, которые не стоит произносить, чтобы не разжигать конфликт: «успокойся», «остынь», «ты не прав», «не нравится — не смотри» и другие. Обращения «мужик», «тетя». И ни в коем случае не переходите на оскорбления и мат.

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Когда ожидания и реальность не совпали

Максимилиан Бакиров, эксперт-конфликтолог:

Начать нужно с того, чтобы вообще понять, почему семьи ругаются в отпуске. Ответ в принципе очень простой. Один хочет просыпаться после десяти, есть, когда захочет, и лежать на пляже. А второму хочется вставать в семь утра и встречать рассвет йогой, а потом сразу после завтрака отправиться на экскурсии. И в момент, когда семья заселяется в номер, у них начинается конфликт, потому что ожидания от отпуска у всех оказываются разными и порой даже несовместимыми.

«Тебе ничего не хочется делать, кроме как лежать!» — начинает ссору один человек, а второй подхватывает: «Да, потому что я устал, я работаю полгода без перерыва, мне хочется в отпуске расслабиться, а не по твоим экскурсиям ездить». Думаю, каждый хоть раз либо был в этой ситуации, либо становился случайным свидетелем таких разговоров. Я сам лично сталкивался с ругающимися людьми на пляже.

Чтобы этого не произошло, нужно договориться о своих правилах и стандартах отпуска. И сделать это нужно хотя бы за неделю до вылета. Но этим никто не занимается. Выделите свободное время, сядьте вместе и пропишите подробный план вашего отдыха. Это может показаться странным и нелепым, но, поверьте, это лучший способ не поругаться.

Спросите друг у друга без критики, без оценочных суждений, как бы другой член семьи хотел провести это время. Поделитесь ожиданиями.

Если кто-то хочет выспаться, определите вместе, сколько дней ему нужно на восстановление сил и не трогайте его в эти дни. Дайте человеку возможность просыпаться после завтрака, но только в выделенные для этого дни. В свою очередь, объясните, что для вас очень важно посетить такие-то достопримечательности, сходить на такие-то экскурсии, не знаю, на воздушном шаре полетать. И что для вас важно, чтобы к этому занятию присоединилась ваша вторая половинка или семья. Тогда, составив такой план, где чередуются ленивые дни и активный отдых, вы уже на этапе подготовки избавитесь от ссор. И идите на уступки, иначе вы зря потратите деньги и время, проведя отпуск в ссоре, обвинениях и обидах друг на друга.