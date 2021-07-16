Уверенность и ласка: когда питомцу необходим зоопсихолог и как найти грамотного специалиста

Фото: Пресс-служба АО «Валта Пет Продактс»

Зоопсихология — наука, изучающая психологическую деятельность животных и ее проявления. Она объясняет, как наши домашние питомцы и дикие животные воспринимают мир, как относятся к нему, как это сказывается на их поведении, которое мы наблюдаем. Профессия зоопсихолога молода, но уже очень востребованна.

Эксперты портала hvost.news отмечают: психологическим травмам, стрессу и психосоматическим заболеваниям подвержены не только люди, но и братья наши меньшие. Они тоже чего-то боятся, переживают, но до хозяина внятно донести свою беду не могут. И тут как раз на помощь приходят специалисты, которые налаживают связь между человеком и его четвероногим другом, объясняют владельцу истинные мотивы действий питомца, помогают при социальной адаптации, в воспитании, дают рекомендации по уходу, общению со своим любимцем, о его содержании.

Обращаться к зоопсихологунужно в том случае, когда поведение собаки или кошки вас настораживает. Конечно, владелец со стажем может надеяться, что справится собственными силами, но все-таки не стоит ждать, что ваш пес сам перестанет злобно кидаться на других собак, ходить в туалет в неположенном месте, а кот вдруг прекратит до крови кусать ваши руки и ноги. В большинстве таких ситуаций спасают профессионалы.

Мы, к сожалению, склонны очеловечивать своих хвостатых компаньонов, приписывать им эмоции, мотивации людей. А это заблуждение. Зоопсихолог расскажет, на какие именно сигналы надо реагировать, скорректирует поведение питомца. Он способен даже еще до появления у вас животного, порекомендовать породу, которая вам подойдет в соответствии с характером и темпераментом.

Зоопсихолог — не ветеринар и не кинолог, он вообще даже больше общается с человеком. Чтобы не попасть к мошенникам, следует искать специалистов в профильных сообществах, ветклиниках, зоозащитных организациях, крупных приютах. Также грамотного зоопсихолога вам порекомендуют в кинологическом или фелинологическом клубе вашего города. А при личной встрече обязательно следует поинтересоваться образованием, опытом работы, сертификатами о различных дополнительных курсах и, безусловно, посмотреть, как этот профи устанавливает контакт с животным. От добросовестного зоопсихолога исходят уверенность, тепло и ласка, а жесткие методы коррекции поведения для него неприемлемы.

Частые причины возникновения нежелательного поведения или беспокойства у питомца — это страх одиночества или недостаток физического контакта с владельцем. Поэтому один из главных советов зоопсихологов звучит так: чаще играйте со своими четвероногими любимцами, используя интерактивные игрушки, игрушки-головоломки и треки для кошек. Лидерами в этой категории являются игрушки американских фирм KONG и Petstages.

Владение домашним животным — это большая ответственность. Выбрать все лучшее и нужное для вашего питомца, а также посоветоваться по интересующим вопросам вы всегда можете в любом магазине сети «Бетховен», просто выберите ближайший к вам на сайте bethowen.ru.

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