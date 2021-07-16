Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Уверенность и ласка: когда питомцу необходим зоопсихолог и как найти грамотного специалиста

Елена Грибкова

Общество
Уверенность и ласка: когда питомцу необходим зоопсихолог и как найти грамотного специалиста
Фото: Пресс-служба АО «Валта Пет Продактс»

Зоопсихология — наука, изучающая психологическую деятельность животных и ее проявления. Она объясняет, как наши домашние питомцы и дикие животные воспринимают мир, как относятся к нему, как это сказывается на их поведении, которое мы наблюдаем. Профессия зоопсихолога молода, но уже очень востребованна.

Эксперты портала hvost.news отмечают: психологическим травмам, стрессу и психосоматическим заболеваниям подвержены не только люди, но и братья наши меньшие. Они тоже чего-то боятся, переживают, но до хозяина внятно донести свою беду не могут. И тут как раз на помощь приходят специалисты, которые налаживают связь между человеком и его четвероногим другом, объясняют владельцу истинные мотивы действий питомца, помогают при социальной адаптации, в воспитании, дают рекомендации по уходу, общению со своим любимцем, о его содержании.

Обращаться к зоопсихологунужно в том случае, когда поведение собаки или кошки вас настораживает. Конечно, владелец со стажем может надеяться, что справится собственными силами, но все-таки не стоит ждать, что ваш пес сам перестанет злобно кидаться на других собак, ходить в туалет в неположенном месте, а кот вдруг прекратит до крови кусать ваши руки и ноги. В большинстве таких ситуаций спасают профессионалы.

Мы, к сожалению, склонны очеловечивать своих хвостатых компаньонов, приписывать им эмоции, мотивации людей. А это заблуждение. Зоопсихолог расскажет, на какие именно сигналы надо реагировать, скорректирует поведение питомца. Он способен даже еще до появления у вас животного, порекомендовать породу, которая вам подойдет в соответствии с характером и темпераментом.

Зоопсихолог — не ветеринар и не кинолог, он вообще даже больше общается с человеком. Чтобы не попасть к мошенникам, следует искать специалистов в профильных сообществах, ветклиниках, зоозащитных организациях, крупных приютах. Также грамотного зоопсихолога вам порекомендуют в кинологическом или фелинологическом клубе вашего города. А при личной встрече обязательно следует поинтересоваться образованием, опытом работы, сертификатами о различных дополнительных курсах и, безусловно, посмотреть, как этот профи устанавливает контакт с животным. От добросовестного зоопсихолога исходят уверенность, тепло и ласка, а жесткие методы коррекции поведения для него неприемлемы.

Частые причины возникновения нежелательного поведения или беспокойства у питомца — это страх одиночества или недостаток физического контакта с владельцем. Поэтому один из главных советов зоопсихологов звучит так: чаще играйте со своими четвероногими любимцами, используя интерактивные игрушки, игрушки-головоломки и треки для кошек. Лидерами в этой категории являются игрушки американских фирм KONG и Petstages.

Владение домашним животным — это большая ответственность. Выбрать все лучшее и нужное для вашего питомца, а также посоветоваться по интересующим вопросам вы всегда можете в любом магазине сети «Бетховен», просто выберите ближайший к вам на сайте bethowen.ru.

На правах рекламы
зоопсихологСеть зоомагазинов «Бетховен»Хвост-Ньюс
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они выбрали истинную свободу

Петр Шелищ
Петр Шелищ

Дополнительные выплаты помогут

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Когда жара нас радовала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Афганский кризис на пороге

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Берегитесь теплового стресса

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Денег нет, но вы лечитесь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Конвульсии голодной пиявки

Все мнения
О проекте