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Мало интима, много работы: почему россиян карьера волнует больше развлечений

Дарья Пиотровская

Общество
Мало интима, много работы: почему россиян карьера волнует больше развлечений
Кадр из фильма «Рассказы» / 2012 год

Успешный труд важнее секса. Такое мнение высказали участники опроса ВЦИОМ. Как показало недавнее исследование, 88 % людей старше 45 лет предпочитают сосредотачиваться на карьере, нежели на поиске удовольствий.

Топ-5 приоритетов участников опроса выстроились следующим образом: первые три строчки занимают семья и дом (98%), свободное время и отдых (95%), дружба (92%). Любовь на четвертом месте (91%), работа — на пятом (88%). При этом людей больше волнует происходящее в стране (81%), нежели секс (80%).

Сублимируй это

«Принц не прискакал. Белоснежка выплюнула яблоко, проснулась, пошла на работу, получила страховку и сделала ребенка из пробирки», — грустно иронизировала над своей личной жизнью Кэрри Бредшоу, главная героиня сериала «Секс в большом городе». Почему люди порой сосредотачиваются на карьере в ущерб отношениям? По мнению сексолога Надежды Петрасовой, причины могут быть разными.

— Допустим, у человека на данный момент другие приоритеты, — замечает она. — Вот и выходит, что интимная жизнь оказывается на втором, третьем месте, а то и вовсе сходит на нет. А возможно, речь идет о сублимации сексуальной энергии.

Трудности общения

Психолог Евгения Лютова полагает, что проблемы с устройством личной жизни возникают у людей на фоне сложностей в общении. Сегодня коммуникация все больше происходит онлайн, когда каждый находится на своей территории. А вживую многим труднее найти контакт.

— Пугает перспектива отказа, — говорит Лютова. — То ли дело приложение: не захотел общаться — заблокировал человека, захотел — разблокировал.

Если же говорить конкретно про Москву, то понятно, что у живущих и работающих здесь установка, прежде всего, на успех.

— Просто Москва — экономический центр страны, здесь люди зарабатывают, а потом уезжают на отдых или возвращаются в регионы, где и происходит жизнь, — отмечает она. — Люди рассматривают работу как способ выйти на другой уровень качества жизни.

Важен баланс

Вместе с тем современные средства коммуникации дают возможность построить отношения даже особо занятым и сосредоточенным на карьере индивидуумам.

— Для занятых людей есть приложения для знакомств. Это огромная экономия времени, и по анкетам сразу понятно, какой тип отношений ищет тот или иной человек, — отмечает психолог Евгения Лютова.

Проблема «одинокой постели», впрочем, знакома и парам. Люди могут жить вместе, состоять в браке, но так же уделять больше времени карьере, чем своему партнеру. В итоге оба не удовлетворены, им чего-то не хватает.

— В такой ситуации можно договориться друг с другом об удобном обоим времени, — советует психолог. — Ввести ритуал. Например, вечер пятницы, утро воскресенья… В зависимости от того, с какой частотой у обоих возникает потребность в интимной близости. Да, возможно, в этом не хватает спонтанности, зато потребность точно будет закрыта.

Порой, чтобы осознать свои истинные потребности, нужно не отмахиваться от них, а постараться честно ответить самому себе на несколько вопросов. На первый взгляд, не сложных. Но только на первый.

— Полезно спрашивать себя: «Куда я иду? Чего хочу? Что для меня ценно?» — говорит сексолог Надежда Петрасова. — Найдя ответы, мы можем поменять ситуацию. Начать выкраивать время для отношений, не уходить с головой в иные заботы. Сама по себе, без наших действий и усилий личная жизнь может и не появиться.

Мало интима, много работы: почему россиян карьера волнует больше развлеченийФото: Рixabay

Для процесса самопознания вовсе не обязательно ударяться в какую-нибудь эзотерику или экзотические «духовные практики». Хватает более простых, прагматичных приемов.

— Есть такая техника — колесо баланса, — рассказывает Надежда Петрасова. — Рисуем круг, делим на 8 секторов, каждому присваиваем значимую сферу жизни. Например, работа, отношения, здоровье… И проставляем субъективно, по ощущениям, оценку от 1 до 10 по всем секторам, насколько успешно мы реализованы в каждой области. Часто, когда внимание направлено в одну из сфер, другие провисают. И мы можем наглядно это увидеть, оценить.

Следующим шагом может стать анализ ситуации и составление плана действий — как и за счет чего можно изменить жизненные обстоятельства, достичь баланса.

Польза телу

Если в Советском Союзе «секса не было», точнее, об этой сфере человеческих взаимоотношений было не принято говорить широко, то в современной России люди стали более откровенны. Согласно опросу ВЦИОМ, 90% респондентов (абсолютное большинство) убеждены, что интимная жизнь вполне актуальна и после 50 лет. Как считают специалисты, это позволяет нам поддерживать себя в тонусе, оставаться бодрыми и дееспособными.

— Это базовая потребность нашего тела. Как еда, — поясняет сексолог Надежда Петрасова. — И если мы ее чувствуем, но не реализуем, это вредно для организма. Вот если загипсовать руку на год и потом снять гипс — мышцы атрофируются.

Важно сознавать, что организм воспринимает как ненужные те органы, которыми мы не пользуемся. Качество интимной жизни, уверена эксперт, влияет на здоровье, самочувствие, психологическое состояние.

— Во время близости в кровь выбрасывается целый гормональный коктейль, — поясняет Петрасова. — Это делает нас стрессоустойчивее, помогает смотреть на мир проще. Природный антидепрессант. Когда у человека этот вопрос решен, он иначе проявляет себя в социуме. Поэтому так важен осознанный подход к себе и своим желаниям.

На то что мы блокируем свою сексуальность, не проявляем ее, могут влиять и психологические травмы.

— Часто они могут быть вообще неочевидными, если речь о чем-то серьезном, сознание могло вытеснить эти неприятные воспоминания, — замечает эксперт. — Есть методы, например, эриксоновский гипноз, позволяющие добраться до них, чтобы проработать. Сейчас все больше людей, которых не устраивает ситуация, обращаются к психологам, сексологам, и эта тенденция радует. Нужно внимательно относиться ко всем сферам жизни.

Мало интима, много работы: почему россиян карьера волнует больше развлеченийКадр из фильма «Обещать — не значит жениться» / 2008 год

Радость жизни

«Кэрри, никакие деньги не сделают тебя счастливой, если рядом нет мужчины, который тебя любит», — говорила подруге героиня «Секса в большом городе» Саманта Джонс. И ведь что характерно, женщины, согласно данным ВЦИОМ, ценят дружеские отношения выше голой физиологии (92% против 74% соответственно). А это о чем-то да говорит.

При этом только 41% опрошенных социологами людей рассматривают секс как физиологическую потребность. Более половины респондентов (53%, поровну среди женщин и мужчин) считают это способом выразить свою любовь к близкому человеку.

— Потребность эта индивидуальна, — отмечает сексолог Надежда Петрасова. — У кого-то сильная конституция — им нужно заниматься любовью несколько раз в день. Кому-то хватает раза в неделю или меньше.Это варианты нормы, то, с чем мы рождаемся и на что кардинально повлиять нельзя — лишь немного скорректировать.

Между тем есть прослойка людей, которые могут вовсе не хотеть отношений.

— Потребности в построении отношений может и не быть, — замечает психолог Евгения Лютова. — Если человека все устраивает — это его выбор. И правда, бессмысленно пытаться заставлять других быть счастливыми.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иосиф Пригожин, продюсер:

— Сама сущность человеческая в каком-то смысле ненасытная, ей всегда мало. Мы не всегда способны довольствоваться теми успехами, теми счастливыми минутами, которые нам даются, — нам все время хочется еще. Человек всегда ищет острых ощущений. Но во всех сферах жизни главное — не количество, главное — качество.

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