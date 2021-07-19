Вечно ждать повышения: почему сотрудники считают причиной своих неудач злого начальника

Фото: Pexels

Согласно результатам опроса, проведенного аналитиками одного из сервисов по поиску работы, 35 процентов россиян считают, что «вредное начальство» — причина трудностей в карьерном росте. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, а так ли это на самом деле или все несколько глубже.

Больше половины респондентов сталкивались со сложностями в карьерном развитии. Чаще всего в них винят руководителей, завистливых коллег или просто стечение обстоятельств. Но кандидат экономических наук, завкафедрой экономики труда и персонала экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Татьяна Разумова считает, что причины лежат глубже.

— Ссылка на «вредность начальства» субъективна. Допускаю, что такие случаи, безусловно, есть, но их очень мало. Нельзя обвинять весь мир из-за того, что тебя якобы не продвигают, и при этом ничего не делать. Нужно идти навстречу сложностям, прилагать усилия, искать обходные пути. Это относится и к тем, кто полагает, что карьеране складывается, потому что высокие посты занимают только папенькины и маменькины сынки. Современный тренд иной. Высокопоставленные родители зачастую стремятся обеспечить своих детей базовым доходом, а не отправить их на работу. Эти дети проживают нормальную потребительскую жизнь. Ставку на карьеру делает та молодежь, которая готова работать день и ночь, — пояснила Татьяна Разумова.

Проблемы у людей, которые винят окружающих в том, что они не успешны в карьере, родом из детства. Так считает президент агентства по поиску работы Алексей Захаров.

— Если родители винят стул, о который ударился малыш, то с возрастом этот ребенок будет винить в своих неудачах начальство, коллег, жен и самих родителей, — уверен эксперт.

Тем людям, кому все-таки пришлось столкнуться с проблемой «вредный начальник», Алексей Захаров предложил поменять место работы. Если такой вариант неприемлем, то научиться не реагировать на агрессию в свой адрес, не позволять поведению «злого шефа» влиять на исполнение трудовых обязанностей и повысить самооценку. Успешны те люди, которые живут в гармонии с собой и не допускают саморазрушения. Хотите жить в гармонии не на словах, а на деле — расставьте для начала правильно приоритеты.