Отдыхайте правильно: карьерные эксперты центра «Моя работа» рассказали, как избежать хронической усталости

Фото: Pixabay

Отсутствие полноценного отдыха может привести к переутомлению и хронической усталости — состоянию, когда силы быстро иссякают и даже самая несложная, обычно приятная работа вызывает негативные чувства. Чтобы избежать этого, важно не только прислушиваться к своему самочувствию, но и качественно отдыхать. Карьерные эксперты из столичного центра «Моя карьера» поделились с «ВМ» простыми способами того, как избежать хронической усталости и восстановить энергию.

Способ 1. Выйти в офлайн

Многие из нас проводят свободное время в социальных сетях — ведь это отличный способ переключить свое внимание и пообщаться с друзьями. Однако социальные сети часто наполнены негативной информацией и тревожными новостями, что не дает нам расслабиться и повышает уровень стресса. Кроме того, находясь в Сети, мы часто не замечаем, как проходит время. Минуты буквально утекают, и, зайдя в социальную сеть на пару минут, мы проводим там несколько часов, которые могли бы уделить себе.

Чтобы минимизировать негативные последствия от социальных сетей, нужно время от времени устраивать себе так называемый информационный детокс, то есть делать длительные перерывы от нахождения в онлайне. Даже пара дней без социальных сетей значительно улучшит ваше самочувствие.

К сожалению, не у всех есть возможность совершать подобные длительные перерывы. Если вам необходимо проводить время в социальных сетях по работе или для поддержания общения с близкими, то специалисты рекомендуют устанавливать временной лимит: не дольше 15 минут онлайн-режима в день. Это позволит снизить тревожность и освободить время для отдыха.

Способ 2. Отдых на природе

Жителю мегаполиса критически не хватает свежего воздуха и единения с природой. Тем временем природа предоставляет множество ресурсов для качественного восстановления ума и тела. Регулярные выезды за город помогут отвлечься от проблем, снизить стресс и наладить гармонию с собой.

Провести время на природе можно и в черте города: в каждом районе Москвы есть скверы и парки, многие из них оборудованы спортивными и детскими площадками, пунктами проката велосипедов и самокатов, а в зоне ландшафтного парка «Природа дикая» на ВДНХ даже можно пройтись по настоящей экотропе.

Некоторые парки сохраняют удивительную чистоту природы. Например, в национальном парке «Лосиный Остров» обитают около 200 видов животных, а в парке «Битцевский лес» можно полюбоваться настоящими лесными полянами и ручьями. Изучите парки и скверы в вашем районе и наслаждайтесь свежим воздухом и погодой в зеленых зонах города.

Способ 3. Восстановление сна

Во время сна наше тело и психика восстанавливаются, поэтому отсутствие качественного сна и правильного распорядка дня сильно влияют на наше общее состояние. Постарайтесь ложиться спать до 00:00 и спать не менее 8 часов. Первое время это может быть непросто, но существует множество способов, помогающих наладить режим.

Вы можете концентрироваться на дыхании, слушать успокаивающую музыку и запись звуков природы, использовать эфирные масла и теплую ванну. Также важно перед сном отказаться от телефона, компьютера или телевизора, вместо этого лучше почитать книгу или помедитировать.

Одним из самых действенных методов засыпания считают данную технику: сначала необходимо расслабить мышцы лица, челюсти и языка, опустить плечи и мысленно расслаблять все части тела поочередно, начиная с ног. Далее вам необходимо избавиться от мыслей — в этом поможет воображение. Представьте, что вы лежите в лодке, которая плывет по спокойному озеру, а вокруг вас нет ничего, кроме чистого неба над головой.

Способ 4. Перерывы во время работы

Нередко работа или выполнение задач по дому требуют высокой концентрации ума и тела. Чтобы не перенапрягать организм, важно помнить о перерывах во время работы. Выделите 10–15 минут каждые полтора часа на то, чтобы отвлекаться от дел. Это время можно использовать для прогулки на свежем воздухе или легкого перекуса.

Во время таких перерывов важно сфокусироваться на своих чувствах. Это поможет навести порядок в мыслях и дать вашему разуму отдохнуть. Сконцентрируйтесь на своем состоянии, постарайтесь услышать внутренний голос и понаблюдайте за миром вокруг.

Способ 5. Йога и дыхательные практики

Существует миф, что йога — это сложная физическая нагрузка, которая подходит не всем. На самом деле йога — это уникальный комплекс физических и дыхательных упражнений, ориентированных прежде всего на внутреннее самочувствие человека и его здоровье. Существует множество направлений йоги, подходящих для людей любого возраста и физической подготовки.

С помощью правильного дыхания, медитаций и особых упражнений йога способна гармонизировать ум и тело, восстановить нервную систему, укрепить организм, снизить стресс и даже помочь справиться с депрессией. Этим способом лучше пользоваться регулярно — записаться в класс йоги или попробовать заниматься самостоятельно, изучив видеоуроки.

Помните, что своевременный и качественный отдых способствует улучшению психологического и физического здоровья, а также повышает вашу продуктивность при работе.

СПРАВКА «ВМ»

Заявку на консультацию у карьерного эксперта центра «Моя работа» можно оставить на сайте центра занятости населения «Моя работа» или на портале mos.ru. Также на сайте центра «Моя работа» доступна онлайн-запись на мастер-классы и тренинги.