Владимир Ефимов: Портал поставщиков теперь доступен всем

Фото: Пресс-служба

Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому приобретать товары и услуги на московском Портале поставщиков могут не только государственные заказчики, но и любые юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица при условии получения ими статуса пользователя портала. «Вечерняя Москва» спросила у экспертов и предпринимателей, как отразится данное решение на экономике города.

На сегодняшний день Портал поставщиков zakupki.mos.ru является крупнейшим ресурсом в стране, где предприниматели могут находить клиентов и покупателей. Теперь приобрести товары могут не только государственные заказчики, но и юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица.

— Для юридических лиц, ИП в статусе заказчиков все происходит точно так же, по аналогии с b2g (от англ. business-to-government — отношения между бизнесом и государством. — «ВМ»), — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. — А для физических лиц — пока что по методу запроса товара из интерфейса портала. При этом процесс регистрации физических лиц идентичен регистрации других пользователей.

По словам Владимира Ефимова, приобрести новые участники смогут все те же товары, что и в b2g-сфере.

— Если поставщик решит, что может продавать товар физлицам — ему достаточно будет поставить соответствующую отметку при формировании ценового предложения, — пояснил заммэра, уточнив, что чаще всего в 2020 году заказчики закупали на портале медицинские товары, услуги по техническому обслуживанию и ремонту, а также строительные материалы.

Предпринимателям будет удобно

Изначально портал разрабатывался только для поставщиков Москвы. Но правительство столицы решило не ограничиваться одним регионом, поэтому спустя время портал стал доступен и другим субъектам РФ.

— Сейчас уже подключено 37 субъектов Российской Федерации, работают поставщики из разных уголков страны, — сказал Владимир Ефимов.

По его словам, если не развивать портал, то поставщикам и заказчикам будет сложнее взаимодействовать.

— Изменения в его интерфейсе и функционале направлены исключительно на упрощение и максимальную автоматизацию деятельности заказчиков и поставщиков при осуществлении оперативных сделок и повышение открытости и прозрачности контрактных отношений, — добавил он. — Развитие ресурса позволяет поставщикам расширить географию поставок, регистрация и работа на портале бесплатны, то есть это готовый ресурс, которым могут бесплатно пользоваться регионы, не тратя бюджетные деньги на разработку своего собственного аналога.

Стоит отметить, что нововведение на портале положительно скажется и на промышленности столицы. Заммэра напомнил, что уже сейчас предприятия могут свободно регистрироваться на портале и предлагать свою продукцию или размещать свои потребности в качестве заказчиков.

— Это быстро — минимальный срок проведения котировочной сессии (аналог мини-аукциона. — «ВМ») составляет 3 часа, удобно и экономит средства заказчиков, — считает он.

А с расширением доступа к порталу количество заказчиков увеличится.

Фото: Пресс-служба

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева тоже считает, что нововведение положительно скажется на развитии бизнеса.

— Давайте вспомним прогнозы аналитиков, которые они делали в разгар пандемии: доля электронной коммерции в России, по прогнозам экспертов, стремительно растет и в скором времени увеличится примерно на треть. Число площадок будет расти, улучшится их функционал, а все поставщики будут работать в равной конкурентной среде, — отметила она.

По словам Минеевой, бизнес еще с весны прошлого года активно искал и рассматривал возможности, созданные изменениями: ярко обозначились перспективы и в медицинской сфере, образовательной индустрии, а также диджитал-среде и других высокотехнологичных отраслях.

— Предоставление негосударственным заказчикам возможности покупать товары и услуги на Портале поставщиков превратит ресурс в от крытый электронный магазин для всей России. У столичного бизнеса усилится возможность продавать свои товары по всей стране, — подчеркнула омбудсмен.

Развитие портала в целом, по ее мнению, усилит прозрачность и эффективность процедуры госзакупок. Минеева добавила, что в обращениях бизнеса тема нарушений в этой сфере — одна из основных.

— Подчеркну, что в число законодательных инициатив для включения в Доклад уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве мэру столицы за 2020 год вошло 11 предложений, касающихся государственных закупок. Выбрать компетентного подрядчика или поставщика за разумные деньги сегодня довольно непросто, поэтому среди современных тенденций в госзакупках все чаще поднимается тема рейтингования предпринимателей и юридических лиц, участвующих в тендерах, — рассказала Татьяна Минеева.

По ее словам, бизнес выступил с инициативами введения рейтинга добросовестных поставщиков и установления возможности и порядка его использования. Кроме того, предлагается также введение рейтинга недобросовестных заказчиков.

— Процесс взаимодействия «заказчик — поставщик» должен постоянно упрощаться, но при этом нужно качественно и количественно снижать риски невыполнения обязательств, — сказала она.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Мнение клиентов

Координацию информационного наполнения системы и процессов информационного взаимодействия пользователей и поставщиков информации осуществляет Департамент города Москвы по конкурентной политике. Однако поддерживают решение о расширении доступа к порталу и сами поставщики. По словам генерального директора строительной компании Евгения Степанова, это даст возможность бизнесу быстрее реализовывать свой товар и наращивать объемы продаж.

— Я с радостью воспользуюсь такой замечательной возможностью, планирую в ближайшее время открыть доступ к нашим услугам для всех участников портала, — сказал он. — Любое развитие — хорошо, важно, чтобы механизм продажи физлицам и другим был так же прост и прозрачен, как и в случае с госзаказчиками. Скоро сам проверю, как это работает.

В целом предприниматель оценивает эту площадку как одну из самых эффективных.

— Благодаря порталу мой бизнес стал стремительно развиваться, до 50 процентов оборота компании я получаю благодаря ему, — отметил Степанов. — С 2013 года компания получила контракты на сумму 117 миллионов рублей.

Новой возможностью расширить свои продажи воспользуется и Антон Сороко, генеральный директор компании, которая занимается поставкой автоматизированных систем учета. На портале они зарегистрированы уже три года.

— Это актуально и интересно, — поделился он. — Пользоваться порталом гораздо удобнее и выгоднее, чем другими коммерческими площадками.

Прежде всего ресурс правительства Москвы бесплатный. Другие же сервисы берут комиссию за размещение.

— Кроме того, на портале цена услуг и товаров максимально честная и адекватная, а на коммерческих площадках каждая компания сама выставляет цену, которая может быть сильно завышена или наоборот занижена, — добавил Антон Сороко.

Отечественная платформа электронной коммерции

Тем не менее столичные власти считают сравнение портала, например, с площадкой «Алиэкспресс» некорректным.

— На Портале поставщиков сделки совершаются преимущественно между государственными заказчиками и поставщиками, среди которых могут быть как физические лица, самозанятые и индивидуальные предприниматели, так и крупные компании, — пояснил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. — Вместе с этим в разрезе взаимодействия на уровне b2b (бизнес для бизнеса)/g2b (государство и бизнес) и b2g (бизнес и государство)/g2g (государство и государство)/ Портал поставщиков можно, скорее, назвать платформой электронной коммерции, которая помогает эффективно взаимодействовать юридическим и государственным организациям.

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru / Максим Денисов

Высокие показатели

Уже сейчас к работе на Портале поставщиков присоединяются все больше предпринимателей различной величины: только за 2020 год к ресурсу присоединилось более 43 тысяч новых пользователей.

— Сейчас на Портале поставщиков зарегистрировано более 229 тысяч предпринимателей со всей страны, 90 процентов из них — представители малого и среднего бизнеса. Вместе с этим каталог стандартных товарных единиц портала уже превышает 1,2 миллиона позиций, — отметил Владимир Ефимов.

Кроме того, каждый день на портале заключается более тысячи контрактов, а среднее снижение цены в ходе котировочных сессий составляет порядка 13 процентов. Среднее количество участников котировочных сессий составляет 7 человек.

По итогам 2020 года предприниматели совершили на Портале поставщиков 490 тысяч закупок общим объемом более 61,1 миллиарда рублей, что на 35 процентов больше, чем за 2019 год.

Между региональными поставщиками и столичными заказчиками в 2020 году на портале было заключено 76,4 тысячи контрактов на общую сумму 11,5 миллиарда рублей, а это в свою очередь составляет порядка 30 процентов от общего объема закупок московских заказчиков на портале.

— Это свидетельствует не только об открытости столичной системы закупок, но и о наличии реальной возможности для региональных поставщиков выйти на московский рынок со своим предложением, а московским поставщикам расширить географию поставок в регионы России, — сказал Владимир Ефимов.

РЕПЛИКА

Разнообразие всегда приветствуется

Антон Шабанов, экономист, независимый финансово-экономический эксперт:

— Безусловно, для малого и среднего бизнеса важную роль играет возможность реализации своего товара или услуг. В данном случае, на мой взгляд, хорошо, что появилась еще одна площадка, где предприниматели смогут представить свои продукты. Чтобы бизнес шел успешно, компаниям нужно предлагать свои товары через разные каналы. Портал поставщиков стал еще одним таким ресурсом, только уже государственным. Отмечу, что на частных маркетплейсах у компаний нередко возникают различные сложности. Здесь же все организовано просто, прозрачно и максимально ориентировано на бизнес и покупателей. Например, насколько я понимаю, на Портале поставщиков нет комиссии за совершение сделок, как это принято на большинстве коммерческих площадок. Это выгодное предложение для предпринимателей, особенно в условиях пандемии и необходимости экономить, сокращать ресурсы и так далее. В целом это нововведение положительно скажется на бизнесе и окажет поддержку компаниям.

КСТАТИ

В мае 2020 года Портал поставщиков занял первое место в номинации «Поддержка бизнеса и развитие экспорта» на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в 2020 году, организованном АНО «Агентство стратегических инициатив», и был включен в Смартеку АСИ. В феврале 2021 года портал занял первое место в номинации «Городской портал для предпринимателей» в конкурсе «Золотой сайт».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За июнь 2021 года на портале зарегистрировались 3552 поставщика. Сейчас на площадке доступно 1,2 миллиона товаров и услуг. В день заключается около 1,2 тысячи контрактов. Благодаря изменениям в системе закупок малого объема и обновлению регламента информационного взаимодействия пользователей дополнительная экономия московских заказчиков составит до 2 миллиардов рублей в год, что на 40 процентов превышает экономию по итогам 2020 года.