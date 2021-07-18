Врач рассказала, о симптомах коронавируса у детей

Фото: Pexels

В воскресенье, 18 июля, педиатр Мария Садовничаярассказала о симптомах коронавирусной инфекции у детей. Также она пояснила, какие действия должны в первую очередь предпринимать родители малышей, чтобы болезнь не отозвалась осложнениями.

Врач отмечает, что в большинстве случаев у детей наблюдаются легкое течение ковида и симптомы ОРВИ.

— В 20 процентах случаев у детей заболевание протекает бессимптомно, — говорит Мария Садовничая. — Меньше половины заболевших детей поступают с температурой или кашлем. Малая часть детей имеет проявления в виде тошноты или диареи.

По статистике, в 83 процентах исследованных случаев заражение коронавирусной инфекцией у несовершеннолетних происходит после контакта с заболевшими взрослыми. При этом в 48 процентах случаев у детей наблюдается повышенная температура, а в 39 процентах — кашель. Оба симптома присутствовали менее чем в трети исследованных ситуаций.

С тошнотой, а также рвотой и диареей течение COVID-19 наблюдалось в 6 и 7 процентах случаев, соответственно. И только у 3 процентов детей диагностировали тяжелое течение коронавирусной инфекции.

Мария Садовничая дает советы, что же делать родителям, чьи дети контактировали с заболевшими опасным вирусом.

— Все должны понимать, что вирус Sars-Cov2 передается с мелкими частицами слюны при общении больного со здоровыми. Вероятность заболеть очень высока, если был контакт, — говорит она.

Итак, если был зафиксирован контакт с больным человеком, в первую очередь стоит отдалиться от источника инфекции или максимально его изолировать.

— Это значит — отдельные комната и посуда, которая не моется в общей посудомойке, маска на человека, много антисептиков, постоянная обработка дверных ручек, кнопок слива на унитазе и всего, чего касается больной, — объясняет педиатр.

Фото: Pixabay

Родителям нужно сообщить об этом своему врачу.

— Это не нужно делать очно! — предупреждает она. — Просто позвоните в регистратуру поликлиники и спросите, что вам делать дальше. Не вздумайте приходить лично в поликлинику с таким вопросом, ведь вы можете сами быть больным, и заразить всех вокруг.

Среди других советов педиатра — обязательное измерение температуры дважды в день.

Родителям также нужно следить за вышеперечисленными симптомами, которые могут проявиться у детей.

Кроме этого, Мария Садовничая советует выработать режим дня и придумать занятия для ребенка: например, обучающие игры или активности для саморазвития. Однако стоит исключить гаджеты — они повышают утомляемость.

В ТЕМУ

Назначение антибиотиков детям и взрослым возможно только при подтвержденной пневмонии. Врачи отмечают: проводить компьютерную томографию (КТ) детям в рутинном порядке не рекомендуется. Такой метод обследования широко используется для диагностики коронавирусной инфекции у взрослых и даже прописан в протоколах по ведению больных с пневмонией, вызванной COVID-19. Однако у детей симптомы ковида крайне редко проявляются на КТ.