Техническая школа повысит компетентность инженеров

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Правительство Москвы, ведущие вузы города и представители промышленных предприятий в начале июля подписали соглашение о взаимодействии при подготовке кадров для промышленности. В воскресенье, 18 июля, «Вечерняя Москва» узнала, зачем нужна «Московская техническая школа» и как она будет работать.

В Москве насчитывается около трех тысяч высокотехнологичных промышленных предприятий разной направленности. Они постоянно модернизируются, инвестируют в свои производства и осваивают новые технологии, а еще ищут талантливые кадры и готовы предложить им достойную и динамично растущую зарплату. Например, почти за два года средняя заработная плата на московских производствах поднялась с 75 тысяч рублей до 83 тысяч. Вузы также фиксируют высокий процент выпускников, которые, получив диплом, трудоустраиваются именно на московские заводы.

Между тем в условиях стремительного технического прогресса, который позволил привлечь в промышленный сектор новые технологии, работники и соискатели должны постоянно повышать свою квалификацию, чтобы поддерживать высокий уровень компетенций и соответствовать запросам реального сектора.

«Московская техническая школа» объединяет предприятия столицы, которые выступают в роли индустриальных партнеров, а также московские высшие учебные заведения и научные организации, которые становятся образовательными партнерами школы. Город в свою очередь выполняет функцию координатора всей этой работы и совместно со стратегическими партнерами будет оказывать проекту экспертную, информационную и другую поддержку.

По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, уже в первом квартале 2022 года проект подготовки инженерных кадров ждет интенсивное развитие.

— В «Московской технической школе» будет несколько направлений. В следующем году мы запустим новые центры компетенций: «Робототехника и сенсорика», «Искусственный интеллект в промышленности», «Аддитивные технологии», «Цифровые двойники», «Новые производственные технологии», «Беспилотный транспорт». Мы ожидаем, что производительность сотрудников, прошедших обучение в МТШ, в целом повысится более чем на 20 процентов, — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

К слову, соглашение о совместной работе уже подписали ведущие вузы страны и крупные компании.

— Зачастую мы сталкиваемся с тем, что не можем найти в Москве разработчиков нужной квалификации, и вынуждены приглашать специалистов из других регионов России, а иногда даже из-за рубежа. Здорово, что правительство предпринимает меры для создания доступных учебных центров для инженеров, — рассказал президент одной из столичных компаний-партнеров Александр Постников.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Проничева, генеральный директор Политехнического музея:

— Главной задачей нашего музея является просвещение в сфере науки и технологий. Мы рады принять участие в новом проекте Москвы и готовы внести свой вклад в развитие интереса к инженерным профессиям у молодежи для обеспечения потребностей предприятий города в высококвалифицированных кадрах.