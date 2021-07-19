Меняйся! И мир вокруг станет здоровее и ярче вместе с тобой

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Заботиться о красоте, здоровье кожи и волос с помощью натуральной косметики, не причиняя вреда природе, — один из самых симпатичных современных трендов. Ну а у нас в России любовь к «своему, полностью натуральному» существовала всегда. Вот и сегодня, приходя в бутик или супермаркет, мы сразу обращаем внимание именно на «зеленые» бренды.

Конечно, сейчас таких брендов стало намного больше — от безопасных уходовых средств до полезной бытовой химии. Да и в XXI веке само производство качественной и доступной косметики ушло далеко вперед — в сторону новейших технологий и оборудования, сотрудничества с проверенными поставщиками сырья, органическими фермерами, ведущими косметологами и технологами. Неизменными остались только принципы: использовать натуральное, не причиняя вреда природе и животным (отсутствие тестов на животных — это принципиальная позиция таких грандов отечественной натуральной косметики, как, например, российский производитель Organic Shop), контроль качества на всех этапах, использование биоразлагаемой или перерабатываемой упаковки.

Фото: предоставлено Organic Shop

Нов ые возможности и креативный подход позволяют создавать много интересных современных линеек, особенно для молодых поклонников органики и всего натурального, для которых забота о природе и будущем планеты — это не только круто, но и по-настоящему весело. Так, в сотрудничестве с модной художницей Еленой Шульпиной (@helen_shul в Instagram) Organic Shop недавно создал фантастическую креативную коллекцию оттеночных бальзамов самых трендовых оттенков: розовый Pink Me Up, голубой Blue Prerogative и сиреневый Lavender Pixie. С их помощью на осветленных прядях можно создавать как легкие пастельные тона, так и яркие акценты. Цвет смывается уже после 10–15 применений обычного шампуня, и — вуаля! — чистый «холст» для нового шедевра готов. Важно, что все бальзамы содержат высокий процент натуральных питательных компонентов — растительных экстрактов и масел. Именно они защищают волосы от агрессивных внешних факторов, ломкости и обезвоженности, делают их гладкими, послушными и блестящими, а цвет — ярким и равномерным.

А еще скоро выйдет новый вау-продукт — спрей-шиммер для волос и тела со светоотражающими частицами оттенка «розовое золото». Насыщенное мерцание, приятный аромат спрея, который при этом не сушит и не раздражает кожу, — то, что нужно для самой крутой вечеринки!

…Заглянув на сайт интернет-магазина, я обнаружила, что все новые оттеночные бальзамы уже появились в продаже. Пожалуй, лично для себя я выберу Lavender Pixie. Обожаю все оттенки лаванды! А вы?