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Что надо съесть, чтобы вернуть сияние коже и укрепить здоровье волос и ногтей

Лера Сергеева

Общество
Что надо съесть, чтобы вернуть сияние коже и укрепить здоровье волос и ногтей
Фото: freepik.com

Обратная сторона пандемии и работы на удаленке — мы стали гораздо больше времени проводить дома. Заново полюбили неспешные домашние завтраки и обеды. И вообще стали более осмысленно относиться к тому, как, что и для чего мы едим. Вместо фастфуда, вызывающего немало вопросов как у приверженцев ЗОЖ, так и у врачей, сегодня все большую популярность приобретает бьюти-фуд. Это не модное поветрие или очередная диета, а глобальный тренд, позволяющий благодаря правильному, экологически чистому питанию улучшить не только самочувствие, но и свой внешний вид — вернуть сияние коже, блеск глазам, укрепить здоровье волос и ногтей.

Новым словом в арсенале средств ухода за своей внешностью стали съедобные косметические батончики или снеки. Сегодня на мировом рынке каждый год появляются все новые, порой экзотические по своему составу снеки — от мармеладных конфет без сахара и батончиков с коллагеном до желейных десертов из... птичьих гнезд, ставших особенно популярными у китайских борцов за молодость и красоту. Этим летом первая линия оригинальных бьюти-снеков появилась и в России. Это батончики Bite Probiotic, обогащенные живыми пробиотиками. По мнению экспертов, употребление в пищу снеков с пробиотиками не просто дань сиюминутной моде. Благодаря таким перекусам нормализуется микрофлора кишечника, улучшается состояние ЖКТ, повышается иммунитет. А входящее в состав кокосовое масло — природный источник витаминов, лауриновой, фолиевой и полиненасыщенных кислот, а также целого ряда важнейших микроэлементов, что не может не сказаться на состоянии нашей кожи и волос.

Что надо съесть, чтобы вернуть сияние коже и укрепить здоровье волос и ногтейФото: предоставлено Bite Probiotic

— Нутрициологи и врачи-диетологи не устают повторять, что даже лучшие косметические средства не способны решить проблему выпадения волос или появления акне в том случае, если их причина — дисбаланс микрофлоры кишечника, — рассказывает эксперт по ЗОЖ и основатель бренда Bite Елена Шифрина. — Бактерии кишечника участвуют в регулировании баланса тестостерона, эстрогена и кортизола — гормонов, влияющих на работу сальных желез кожи и цикл роста волос. Кроме того, от микрофлоры кишечника во многом зависит синтез гормона биотина, участвующего в формировании аминокислот, которые входят в состав кератина — главного строительного материала для волос.

Казалось бы, самый простой способ нормализовать микрофлору кишечника — просто употреблять в пищу продукты, содержащие живые бактерии — пробиотики. Но, к сожалению, сегодня у большинства продуктов с пробиотиками на втором месте в списке ингредиентов стоит сахар, так что их при всем желании сложно назвать полезными.

Российские бьюти-батончики, в состав которых не входят сахар, глютен, а также искусственные добавки, продуманы таким образом, чтобы максимально нивелировать вредное влияние на организм фастфуда и несбалансированного питания. Количество веганских пробиотиков в каждом снеке соответствует ГОСТу, что подтверждено многочисленными лабораторными исследованиями. А наличие сертификата Vegan гарантирует, что в составе «перекусов для красоты» отсутствуют добавки, ингредиенты и примеси животного происхождения, а также генно-модифицированные компоненты и организмы, содержащие животные гены.

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