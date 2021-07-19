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Интернет-магазины выбирают по душе

Никита Миронов  

Сюжет: 

Конкурс «Московское качество»
Общество
Интернет-магазины выбирают по душе
Фото: Pexels

Москвичи и гости города голосуют за лучший, на их взгляд, интернет-магазин.

Пока в явных лидерах — Икеа, Lamoda и Петрович. Олег Павлов, глава Общества защиты прав потребителей «Общественная потребительская инициатива», председатель экспертного совета конкурса «Московское качество» в категории «Дистанционные сервисы и услуги», пояснил:

— Сейчас очень многие москвичи делают покупки на маркетплейсах — виртуальных рынках, — сказал он. — Возможно, потому, что там шире выбор или есть какие-то скидки. Тем не менее горожане активно голосуют и за относительно небольшие интернет-магазины. Почему? А потому что им понравилось обслуживание. Или им нравится очень удобный интерфейс. Иными словами, они голосуют не рублем, а сердцем.

Маркетолог Сергей Козицкий считает, что маркетплейсы вряд ли победят интернет-магазины.

— Маленькие интернет-магазины дорожат каждым клиентом, поэтому служба поддержки и доставки, как правило, работает там лучше, чем в маркетплейсе, — пояснил эксперт. — К тому же менеджер небольшого магазина лучше разбирается в товаре и может помочь с выбором. Часть производителей, кстати, вообще не стремится по пасть на маркетплейс, потому что там их бренд максимально обезличивается и теряется в море подобных. В интернет-магазине такого обычно не происходит.

По мнению эксперта, на рынке будут сохраняться обе формы торговли. И одна никогда не вытеснит другую, хотя сегменты рынка будут меняться.

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