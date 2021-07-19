Оливковое масло вкусное и безопасное, однако может быстро испортиться

Фото: Pixabay

Росконтроль проверил качество оливкового рафинированного масла для жарки брендов Coosur, Maestro de oliva, Borges, ITVL и Filippo Berio. Все образцы произвели в Испании или Италии.

Оливковое масло — продукт недешевый. Самый дорогой образец в списке — Maestro de oliva — стоит 1300 рублей за литр. Это вдвое больше, чем, например, Coosur. При этом, что интересно, никаких особенных преимуществ у этого масла эксперты не нашли, так что цена скорее обусловлена известным брендом.

Первая хорошая новость. Эксперты оценили жирнокислотный состав образцов и выяснили: все они — настоящее оливковое масло. Посторонних, нежировых примесей не выявлено, отстоя не обнаружено, все прочие показатели также вписываются в норматив для качественного оливкового масла.

Вторая хорошая новость: в большинстве бутылок ровно столько масла, сколько заявлено на этикетке, а в двух — ITVL и Filippo Berio — даже больше.

Третий приятный момент: все участники тестирования обладают соответствующим травянистым вкусом и запахом, некоторые — с легкой горчинкой в послевкусии, как и полагается оливковому маслу. Внешний вид и консистенция тоже правильные, что подтверждает выводы о том, что проверенные образцы качественные.

Фото: Pixabay

Но есть, однако, и неприятные моменты.

— Оливковое масло состоит из трех видов жиров: насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных, — рассказывает ведущий специалист экспертного центра Росконтроля Елена Менячихина. — В процессе исследования эксперты все же выявили расхождение с маркировкой по количеству жиров в некоторых образцах. Так, в масле Coosur насыщенных жиров на 22 процента больше, чем заявлено. А вот в Maestro de oliva, Borges и ITVL самых полезных, полиненасыщенных жиров меньше, чем указано в маркировке.

Несколько замечаний к образцам в процессе исследований все-таки возникло. Так, в масле Maestro de oliva выявлен консервант, бензойная кислота, в недействующей концентрации, а у масла ITVL довольно высокое перекисное число жира, что говорит о частичной или полной потере биологической активности, снижении срока хранения и эффективности продукта. А вот самым свежим в списке признан образец Coosur.

В целом вывод эксперта утешителен:

— Все проверенные образцы, несмотря на некоторые замечания, признаны качественными, безопасными и рекомендованы к покупке, — заявила Елена Менячихина.

При этом, добавим, переплачивать за бренд, наверное, не всегда стоит. Любое — даже относительно дешевое — оливковое масло, продаваемое в Москве, вполне годится и для жарки, и для заправки салатов. При этом, увы, вам может попасться продукт, который быстро испортится. Так что пользуйтесь быстрее