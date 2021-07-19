Ожидаются громкие премьеры новых авиаразработок

Кристина Валиева во время пробных полетов пассажирского самолета МС-21–310 / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Международный авиакосмический салон МАКС-2021, который открывается 20 июля, станет самым грандиозным авиационным событием лета не только в России, но и в мире.

Участники салона накануне анонсировали множество новинок и премьер. В наземной экспозиции и в летной программе будет впервые представлен пассажирский самолет МС-21–310.

Это полностью отечественная разработка, одна из изюминок которой— крылья из композитных материалов, собираемые на заводе в Иркутске. Еще одной новинкой станет пассажирский Ил114–300 и бизнес-версия Сухой-Суперджет. Но наиболее пристальное внимание будет приковано к анонсированному за несколько дней до открытия авиасалона новому боевому самолету. Государственная корпорация Ростех на своих ресурсах в Интернете представила ролики, где мелькает силуэт новой машины. По оценкам экспертов, обводы фюзеляжа говорят, что в конструкции используются элементы и технологии, делающие летательный аппарат труднозаметным для радаров. Судя по всему, вооружение тоже будет размещено на внутренней подвеске. В целом новый самолет напоминает истребитель пятого поколения Су-57. В сегменте малой авиации новинок будет не меньше.

Среди самых ожидаемых — самолет ЛМС-901 «Байкал», он должен стать заменой воздушному труженику Ан-2, который выпускается с 1947 года. Больше известный под прозвищем «кукурузник», Ан-2 верой и правдой служил не одному поколению летчиков и пассажиров, и вот наступило время смены. «Байкал», по заверениям разработчиков, сможет брать на борт груз до двух тонн и перевозить его на расстояние до полутора тысяч километров. Самолет сможет взлетать и садиться с полос длиной чуть больше 200 метров. Машина, как и «кукурузник», спроектирована максимально универсальной. Может брать пассажиров, грузы или оборудование. А шасси при необходимости заменят лыжи.

Организаторы авиасалона особое внимание уделили безопасности посетителей. Для предотвращения распространения эпидемии коронавируса на территории выставочного комплекса будет размещено 15 установок для обеззараживания воздуха.

— МАКС — ключевое событие аэрокосмической отрасли. Именно здесь компании демонстрируют свои новинки, заключают миллиардные сделки. МАКС, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, демонстрирует широкое международное участие и радует своих гостей премьерами мирового масштаба, — рассказал заместитель генерального директора «АО «Авиасалон» Владимир Советкин.

СПРАВКА

Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет в городе Жуковском Московской области с 20 по 25 июля 2021 года. Организаторами мероприятия назначены Министерство промышленности и торговли РФ и Государственная корпорация Ростех. Для зрителей, которые приобрели билеты, салон будет открыт 23, 24 и 25 июля.