Подготовленные кадры: стройотряды для студентов — это возможность заработать и одновременно повысить свое профессиональное мастерство

Студенческий отряд на строительстве поликлиники: Павел Орехов, Андрей Синев, Богдан Пещерин, Алексей Ласица и Дмитрий Строков (слева направо). Многие из этих ребят уже не первый раз участвуют в строительных работах, которые ведутся на территории столицы / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В понедельник, 19 июля, в столичном Департаменте градостроительной политики подвели промежуточные итоги работы московских компаний, принявших у себя студенческие стройотряды.

Сейчас на стройках города трудится 171 московский студент. Они работают отделочниками, бетонщиками, монтажниками, каменщиками, ландшафтными дизайнерами, геодезистами, сварщиками и электриками. Ребята объединены в девять отрядов.

Для будущих специалистов созданы все условия, чтобы проявить себя: нормированный рабочий день с 9 до 18, обед по расписанию и достойная зарплата, есть свои наставники — начальники участка, прорабы, старшие мастера. Но, конечно, самое главное — это желание ребят обрести опыт в своем деле и вложить свои силы в создание объектов, которые будут служить на благо москвичей десятилетия.

Один из таких примеров — поликлиника на Судостроительной улице. Ее строительство практически уже закончено — сейчас ведется внутренняя отделка помещений и настройка инженерных сетей. Скоро, уже в этом году, здание примет первых пациентов.

Помогают строителям-профессионалам пятнадцать студентов. А вскоре на смену заступят еще десять ребят.

— Теория — в колледже, практика — на стройке, — говорит руководитель отдела по учебно-производственной работе Московского колледжа архитектуры и градостроительства Иван Пуляев. — Наши студенты уже принимали участие в сооружении объектов Московских центральных диаметров, метрополитена, жилых домов. Учим ребят главному навыку строителей — работать в команде.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Шпаклевка, грунтовка, покраска, работа по стеклу и дереву — тот базовый набор, который познают здесь учащиеся.

— Ранее я трудился на лесопилке, — рассказывает будущий мастер столярных и стекольных работ Александр Шилин. — Теперь пробую себя в малярном, штукатурном и плиточном деле.

Его однокурсники тоже мечтают овладеть навыками нескольких профессий. Так, Артем Комиссаренко признается, что прошлогоднюю офисную работу с удовольствием поменял на стройку поликлиники.

— Мне нравится, когда видишь результат своей работы, — говорит он.

Всего с марта производственную практику в столичных стройотрядах прошли более 1300 учащихся колледжей. Эстафету у них перенимают 600 студентов двух московских вузов. А с августа на стройках города начнет работать не девять, а десять стройотрядов. Кстати, такое их количество будет впервые.

Сергей Левкин, руководитель департамента градостроительной политики Москвы:

— Такого большого количества стройотрядов у нас еще не было. Так, 75 человек работают с июня на строительстве жилого комплекса в Останкине и на объекте реновации на улице Кантемировской. Еще одним примером может служить стройотряд, который впервые вышел на отделочные работы в строящийся жилой дом с подземной автостоянкой. Для молодежи студотряды — отличный опыт и возможность на практике применить знания.

ИСТОРИЯ

Началом Движения студенческих отрядов считается 1959 год, когда 339 студентов-добровольцев физического факультета МГУ имени Ломоносова во время летних каникул отправились в Казахстан, на целину. На пике развития движения его численность превышала 830 тысяч человек, при этом потребность в дополнительной рабочей силе в форме студенческих отрядов превышала 2 миллиона человек в год.