Картонные кровати и низкие потолки: что удивило и рассмешило российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

Фото: Pixabay

С 23 июля стартует Олимпиада в Токио. Она продлится до 8 августа. Спортсмены со всех стран уже начинают съезжаться в Олимпийскую деревню и делятся впечатлениями об условиях проживания. Как обустроены номера наших участников, чем они питаются и какие бытовые моменты уже успели их рассмешить — в материале «ВМ».

Кровать из картона и низкие потолки

Пожалуй, самой горячей темой для обсуждения в Олимпийской деревне стали так называемые антисекс-кровати. Для каждого спортсмена в номерах установили картонные кровати. Они предназначены для одного человека, выдерживают до 200 килограммов и якобы могут разрушиться от резких движений. Впрочем, эту версию на своем примере уже опроверг ирландский спортсмен.

Фото: Instagram

Еще одним поводом для шуток у наших спортсменов стала высота потолков. Как на видео продемонстрировал двухметровый российский теннисист Карен Хачанов, комнаты не предназначены для высоких людей. В ролике, который был опубликован в официальных соцсетях Олимпийского комитета России, спортсмен буквально упирается головой в потолок ванной комнаты. Это видео сняла теннисистка Елена Веснина, негодующая за кадром, как ее коллега будет принимать душ в таких условиях.

Также спортсменка показала, как обустроена столовая. Спортсменам приходится есть за прозрачной перегородкой, чтобы соблюдать эпидемиологические меры против COVID-19. Судя по кадрам, выложенным Весниной у себя в сториз, завтрак спортсменов состоит исключительно из полезных продуктов. Это фрукты, овощи, красная рыба, жареные яйца и вода.

На «минималках»

Чуть более подробно условия проживания в Токио показала российская гандболистка Владлена Бобровникова. В своих соцсетях спортсменка продемонстрировала, что на входе в столовую они берут поднос, столовые приборы, а потом идут выбирать блюда на шведском столе. На выбор спортсменам представлены стойки с вывесками «паста и пицца», также, помимо риса, лапши овощей и мяса, спортсмены могут полакомиться роллами.

Фото: Instagram

В своих историях в Instagram Бобровникова выложила и рум-тур. Белоснежную ванную комнату девушка назвала очень минималистичной, а также порадовалась наличию в номере лоджии с красивым пейзажем на Токио. Помимо этого, у спортсменов есть гостиная со столом, стульями и кондиционером.

Фото: Instagram

В социальных сетях прибывшие в Токио российские спортсмены делятся и фото с Олимпийскими кольцами. Например, подобный снимок опубликовала волейболистка Ксения Смирнова. Судя по кадрам в ее ленте, в Японии солнечная погода, а на самой территории Олимпийской деревни есть где прогуляться после тренировок.

Как высказалась ранее российская всадница Инесса Меркулова, условиями проживания она довольна. По ее словам, все постоянно убирают, множество людей регулярно делают уборку, а в туалетах есть восемь кнопок управления — «как в «Лексусе».

Олимпийская деревня не для всех

В свою очередь двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева на своей странице в Instagram рассказала о правилах для членов МОК. В этом году она сама вошла в состав Международного олимпийского комитета. Так, на протяжении всего периода пребывания в Токио члены МОК должны каждый день сдавать тест на коронавирус. Также первые 14 дней им придется побыть на «мягком карантине»: нельзя пользоваться услугами отеля, выходить в город, посещать рестораны и Олимпийскую деревню и общаться с местными жителями.

По словам Исинбаевой, членам МОК можно посещать любые спортивные соревнования только по предварительной записи. При этом количество мест ограничено. Необходимо соблюдать дистанцию два метра с участниками, обязательно носить маску везде (даже на улице) и использовать приложение СОСОА.

По истечении карантина членам МОК разрешается посещать достопримечательности и кафе в городе, пользоваться общественным транспортом, ездить на соревнования по предварительной записи. Олимпийская деревня все равно остается под запретом, заключила в своем посте спортсменка.