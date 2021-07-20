Благородство и талант поразительной актрисы

Людмила Чурсина

Во вторник, 20 июля, 80-летие отмечает народная артистка СССР Людмила Чурсина, которая продолжает радовать зрителей своим творчеством на сцене ЦАТРА (Центральный академический театр Российской армии).

— Я очень ее люблю. Какая она актриса — все зрители видят и знают это сами, — делится с «ВМ» коллега Чурсиной, народная артистка РСФСР Алина Покровская. — Но она еще и очень прямой, скромный, помогающий другим человек! Актрисы вместе снимались в кино, были партнерами на сцене Театра армии. Они играли сестер в спектакле по пьесе Сомерсета Моэма «За заслуги», который поставил Леонид Хейфец.

— Мы с ней вместе были и в Афганистане в 1984-м (с гастролями Театра Советской армии. — «ВМ»). Поэтому приходилось быть не только на одной сцене, но и вместе под обстрелом , — вспоминает Алина Станиславовна. — В таких ситуациях человек всегда очень ярко проявляется.

Людмила Чурсина служит в ЦАТРА (тогда еще Театре Советской армии) с 1984 года. Она пришла в него на роль Настасьи Филипповны в спектакле «Идиот», который ставил Юрий Еремин. Сейчас в репертуаре театра идут два спектакля с участием Людмилы Алексеевны: «Элинор и ее мужчины» и «Игра на клавишах души», поставленные Александром Бурдонским.

Ведет спектакли актер и режиссер Игорь Марченко, который в постановке «Элинор и ее мужчины» играет роль Ричарда — сына героини Чурсиной.

— Я счастлив, что могу общаться с самой красивой женщиной на свете! — отзывается об актрисе заслуженный артист России Игорь Марченко. — Желаю Людмиле Алексеевне оставаться такой на долгие годы.

Фото: Центральный академический театр Российской Армии

К счастью, искренние пожелания имеют свойство сбываться, и Людмила Чурсина предстанет перед зрителем в новом образе совсем скоро. В ЦАТРА готовят премьеру по пьесе «Последняя любовь» Джо Дипьетро — спектакль «Два билета в Милан» в постановке Алексея Смирнова.

— Такое название мы выбрали, потому что момент, когда героиня Людмилы Алексеевны говорит партнеру по сцене о том, что взяла билеты в «Ла Скала», буквально пробивает смотрящего. В этом спектакле три немолодых человека переживают свой ренессанс, — приоткрывает некоторые детали будущего спектакля режиссер Алексей Смирнов. — Он о том, что никогда не поздно меняться и стремиться к счастью. Я абсолютно убежден, что зритель будет уходить из театра с надеждой.

Сейчас труппа театра в отпуске, но приступить к репетициям уже успели.

— Людмила Алексеевна чудесна в репетициях! Она замечательно работает. Она сильная, честная, прямая. Тонкая и невероятно изящная, — делится режиссер. — Встреча с Людмилой Алексеевной –— большая удача в моей жизни. Благодаря ей я окончательно понял, что красота — это навсегда, это то, что никогда не уходит.

Премьера спектакля «Два билета в Милан», где Людмила Чурсина исполнит роль Кэрол Рэйнольдс, назначена на 13 октября 2021 года.

ДОСЬЕ

Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года. Ее отец был офицером. После школы Чурсина поступила во ВГИК, ГИТИС и Театральное училище имени Щукина. Окончила последнее. Была принята в Театр имени Вахтангова, затем служила в Театре драмы имени Пушкина (ныне Александринский), после — в Центральном академическом театре Российской армии (ЦАТРА).

Редакция «ВМ» присоединяется к поздравлениям коллег и друзей Людмилы Алексеевны Чурсиной