Инструкция: как в Москве платить налог со сдачи квартиры в аренду

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Начиная с XIX века статус рантье, живших на средства от доходной недвижимости, ценных бумаг и прочего нетрудового дохода, приобрел во всем мире небывалую популярность. Сегодня многие россияне получают прибыль от сдачи недвижимости. Однако далеко не всегда делают это легально.

Игра в «кошки-мышки» с налоговой службой заканчивается плохо. Полиция и налоговики выявляют нелегальных арендодателей и взыскивают с них по всей строгости закона — помимо неуплаченного налога полагается штраф, который может достигать 40% от суммы неуплаты.

Как получать доход с аренды и спать спокойно? Совместно с Департаментом экономической политики и развития города Москвы рассказываем, как платить налог со сдачи квартир в аренду.

Сегодня рынок сдачи жилья в аренду активно выходит из тени — арендодатели легализуют свой способ заработка и платят налоги с полученного дохода. В частности, благодаря простоте механизмов и разнообразию схем налогообложения, которые может выбрать арендодатель в зависимости от того, что ему удобнее и выгоднее.

— Москва активно внедряет механизмы, стимулирующие арендодателей декларировать и уплачивать налоги с доходов от аренды жилья. Сегодня в Москве платить налоги от сдачи квартиры в аренду просто и удобно. Существуют три варианта: с помощью НДФЛ —13% от полученного дохода, патента – 6%, налога по УСН – 6% и 15% или налога на профессиональный доход – 4% или 6% в зависимости от того, является арендатор физическим или юридическим лицом, — пояснил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Александр, программист:

— Сдаю доставшуюся от родителей «однушку» за 35 тысяч рублей. Прямо скажем, жить на эти деньги в Москве нельзя. Но как дополнение к зарплате — приятный бонус. Зарегистрировался как самозанятый. Налоги плачу, как положено. Эти деньги не стоят тех проблем, которые могут возникнуть с налоговой (службой).

Светлана, арендодатель:

— Муж купил три небольшие квартиры под сдачу. Сказал, на работу не ходишь, вот и занимайся. Оказалось, чтобы получать деньги с аренды, нужно действительно поработать. Решать проблемы с жильцами, мелкий ремонт в квартирах — то обои переклеить, то стиральную машину заменить. Решила, что раз это настоящая работа, то и платить налоги нужно по-настоящему. Плачу НДФЛ, 13%.

Мы подготовили для собственников недвижимости инструкцию, в которой рассказывается об условиях применения каждого из режимов налогообложения для физических лиц.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – наиболее традиционный и понятный для большинства граждан способ уплаты налогов.

Ставка налога:

13% от дохода уплачивают граждане РФ

30% от дохода уплачивают нерезиденты

Как платить:

Шаг 1. Заключить договор с арендатором. Если договор заключен менее чем на год, регистрировать его необязательно.

Шаг 2. Заполнить и сдать налоговую декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за отчетным. В декларации необходимо указать аренду как способ получения дохода и его размер.

Когда платить:

Уплатить налог до 15 июля года, следующего за отчетным. Например, налог за 2020 год необходимо уплатить до 15 июля 2021 года.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Налог по упрощенной системе налогообложения (УСН) могут платить арендодатели в статусе ИП.

Ставка налога:

6% с общей суммы полученных доходов или 15% с разницы между фактически полученными доходами и расходами.

Как платить:

Шаг 1. Зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя

Шаг 2. Подать заявление в налоговую инспекцию на применение УСН (либо в течение месяца с момента регистрации ИП, либо до конца года, после которого планируется начать применять УСН)

Шаг 3. Заключить договор с арендатором

Шаг 4. Подать декларацию по НДФЛ не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Обязательно нужно вести учет доходов и расходов ИП.

Когда платить:

Вариант 1. Авансовые платежи по НДФЛ уплачиваются по итогам 1-го квартала, 6 месяцев, 9 месяцев не позднее 25-го числа первого месяца, следующего за каждым из отчетных периодов

Вариант 2. Уплатить общую сумму налога не позднее 30 апреля следующего года. Например, срок уплаты налога за 2020 год был не позднее 30 апреля 2021 года.

Кроме того, ИП обязан уплачивать за себя фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование.

Приобрести патент и уплачивать налог по патентной системе налогообложения (ПСН) – для арендодателей в статусе ИП

Ставка налога:

6% с величины потенциально возможного годового дохода (от 1050 до 50 000 рублей в месяц в зависимости от площади квартиры и ее местоположения).

Как платить:

Шаг 1. Зарегистрироваться в качестве ИП

Шаг 2. Подать заявление в налоговую инспекцию на получение патента не менее чем за 10 дней до начала применения ПСН

Шаг 3. Заключить договор с арендатором

Шаг 4. Декларацию подавать не нужно

Необходимо вести учет доходов в книге учета доходов ИП

Когда платить:

Если патент выдан на срок до 6 месяцев – уплатить полную сумму налога до окончания срока действия патента

Если патент выдан на срок больше 6 месяцев, то 1/3 от общей суммы налога необходимо уплатить не позднее 90 дней с начала действия патента и 2/3 - до окончания действия патента

ИП обязан уплачивать за себя фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование

Налог на профессиональный доход – для самозанятых

Ставка налога:

4% с суммы полученного дохода – если доход получен от физлиц

6% с суммы полученного дохода – если доход получен от ИП и юрлиц

Как платить:

Шаг 1. Зарегистрироваться как плательщик НПД через: бесплатное мобильное приложение «Мой налог», кабинет налогоплательщика НПД на сайте ФНС России или уполномоченные банки

Шаг 2. Заключить договор с арендатором

Шаг 3. Вносить в приложение информацию о суммах полученного дохода. Система сама начислит налог и пришлет требование об его уплате до 12 числа месяца, следующего за отчетным. Декларацию подавать не нужно.

Когда платить:

Ежемесячно не позднее 25-го числа следующего за отчетным месяца.

При регистрации плательщикам НПД предоставляется налоговый вычет на 10 тысяч рублей.