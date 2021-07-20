Как строили станцию метро «Красные ворота»

1935 год. Наземный вестибюль станции «Красные Ворота» / Фото: Рastvu.com

В июле 1954 года был открыт северный вестибюль станции метро «Красные Ворота», встроенный в одну из сталинских вы соток.

«Красные Ворота» — станция первой очереди. Автор ее, академик Иван Фомин, на момент создания облика станции был уже признанным архитектором, и «Красные Ворота» стали последней его масштабной работой.

В советское время Фомин вошел в неоклассическую архитектурную элиту, поддерживаемую властью. Для пролетарской классики Фомин выбирает лаконичный дорический ордер, отнимает базу, энтазис, превратив колонну в пилястру. Апофеоз этой концепции — несомненно, зал станции «Красные Ворота», где композиция суровой силы достигает максимального упрощения, — рассказала искусствовед Евгения Гершкович.

Для преодоления чувства тяжести массивные устои расчленили на три элемента, утопив ниши в пилоны. Своды потолка расчерчены шестигранными пилонами. Темно-красный оттенок грузинского мрамора «шроша» срифмовался с названием, напоминающим о триумфальной арке архитектора Ухтомского, построенной в районе станции еще в XVIII веке.

Оформление станции вызвало ухмылку среди коллег-архитекторов. Еще один представитель дореволюционной школы, сохранивший авторитет и при советской власти — архитектор Алексей Щусев, отдавая должное большому мастерству Ивана Фомина, тем не менее отметил, что в оформлении станции много от говядины. Сказано это было на счет массивных пилонов, облицованных красным грузинским мрамором.

В 50-е годы прошлого века еще один корифей советской архитектуры, также проектировавший станции метро, Алексей Душкин создал проект одной из сталинских высоток. По проекту, северный вестибюль как раз должен был выходить на первый этаж дома.

Для решения сложной задачи пришлось пойти на хитрость — заморозить грунт под зданием, а потом возводить его с уклоном на одну сторону так, чтобы оно выпрямилось при оттаивании. Так и произошло.

ЦИФРА

138 метров составляет высота сталинской высотки, на первом этаже которой сделан вестибюль станции.

КСТАТИ

Граждане постоянно писали кляузы на строителей с требованием разобраться, почему строят дом, который стоит криво. Ответственные инстанции терпеливо объясняли, что все нормально.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

«Красные Ворота» — первая станция, которая была оборудована турникетами. Произошло это в 1952 году. До этого контролеры вручную компостировали билеты.