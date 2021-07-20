На страже истории: столичные добровольцы спасают заброшенные усадьбы по всей стране

Добровольцы Юрий Суров и Инга Окружная обрезают сильно разросшиеся ветви деревьев на территории усадьбы Петра Брунова в городе Электроугли / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

За первые шесть месяцев 2021 года специалисты отреставрировали 67 объектов культурного наследия. Об этом сообщили в Департаменте культурного наследия Москвы. Этот показатель на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако свой вклад в сохранение ценных памятников вносят не только власти, но и добровольцы. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как неравнодушные жители столицы подключаются к этому процессу и к чему приводят их действия.

Все началось с хобби

Столичный блогер Вадим Разумов делал атмосферные фотографии старинных усадеб. О своем хобби москвич рассказывал в блоге, там же он анонсировал мероприятия, которые проходят на территории около памятников архитектуры. В том числе писал и о субботниках. А в 2015 году он решил принять непосредственное участие в уборке территории. Вместе с единомышленниками Вадим организовал свой первый субботник в подмосковной усадьбе Быково. Вскоре такие встречи стали регулярными, а активисты нашли и другие заброшенные памятники, требующие ухода. Поэтому Вадим решил расширить свою деятельность. Так, в 2019 году появилось движение «Усадебные волонтеры».

— За два года к нам подключились несколько сотен волонтеров, мы ухаживаем за памятниками в 10 регионах России, — рассказывает Вадим.

Сейчас добровольцы поддерживают облик усадеб Быково, Никольское-Обольяниново, Федяшино и многих других. В XVIII–XIX веках все эти места служили центрами экономического и культурного развития регионов, в них гостили писатели, композиторы и художники. Но сейчас они заброшены. Основная цель проекта — поддержать памятники культуры в ухоженном состоянии до тех пор, пока не найдется меценат, который подарит объекту новую жизнь.

Дом купца

На помощь меценатов надеются и организаторы уборок усадьбы Петра Брунова в Электроуглях. В одну из летних суббот сюда приехали местные школьники, взрослые москвичи, которые пожертвовали выходным. Куратор субботника — местный экскурсовод Юлия Гончарова. Девушка надеется, что это место в будущем станет краеведческим музеем. Она писала в различные подмосковные и федеральные инстанции. Но процесс идет медленно, инвестор пока не нашелся.

Дело усложняет и тот факт, что с 2007 года усадьба имеет статус памятника архитектуры, а потому любые работы в здании нужно проводить только по согласованному проекту и под надзором специалистов. Пока длятся бюрократические процессы, постройка может полностью зарасти и покоситься. Поэтому Юлия приняла решение наводить там порядок своими руками. «Усадебные волонтеры» ее поддержали.

Одноэтажный деревянный дом прекрасно выглядит для своего солидного возраста — ему 200 лет. От прежнего хозяина здесь сохранились резные рамы, крыша. На каждом бревнышке можно разглядеть цифры, написанные чьей-то рукой в прошлом веке.

— В 60-е годы прошлого века дом переехал с берега пруда на это место. Его разобрали по бревнышку, подписали каждое из них, а затем снова собрали по номерам, как конструктор, — объясняет Гончарова.

Юлия раздает всем инвентарь: инструменты, перчатки, пакеты для мусора. Дает указания добровольцам. Задача волонтеров — убрать мусор с территории, прополоть участок, спилить ветки, которые «разлеглись» на крыше дома и могут навредить ей. Юлия активно принимает участие в процессе, косит траву.

— С 1960-х годов здесь было общежитие для учителей местной школы. Но в 2000 году люди его покинули. Здание пришло в упадок, — говорит Юлия, собирая скошенную траву в большой мусорный пакет и утрамбовывая ее поплотнее.

Один из участников субботника — менеджер из Москвы Юрий Суров. Он приехал на субботник, потому что это место дорого ему с детства: в этом доме жила его первая учительница Мария Дмитриевна.

— Раньше каждый год, 22 апреля, в день рождения Владимира Ленина, все школьники выходили на субботник. Мы убирали сад, который тянется от усадьбы до озера, возились в огороде, — рассказывает Суров. — Помню, нас жутко раздражала мысль о том, что сажаем мы, а все овощи и фрукты достанутся учителям. И вообще мне, как любому ребенку, не нравились эти работы. Удивительно: теперь во взрослом возрасте я сам добровольно приезжаю сюда на уборку. Грустно смотреть, как разрушается этот дом.

За несколько часов волонтеры привели территорию вокруг купеческого дома в порядок.

Волонтеры собрались на субботник, чтобы привести территорию около памятника архитектуры в порядок: скосить траву и убрать мусор. Их работа позволяет старинным зданиям сохранять приемлемый внешний вид до тех пор, пока не найдутся инвесторы, которые помогут в реставрации / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Четвертая жизнь

Не может смотреть, как гибнет история, и дизайнер Наталья Зеленова. Она уже несколько лет курирует субботники в старинном усадебном комплексе Быково, расположенном рядом с подмосковным городом Жуковский. Эти постройки появились здесь в середине XIX века.

— Я родилась недалеко от исторической усадьбы и в детстве часто приходила туда гулять. Любовь к этому месту сохранилась до сих пор. И я хочу внести свой вклад в его возрождение. Поэтому я присоединилась к группе волонтеров, — рассказала Наталья.

На территории 30 гектаров расположились дворец, ротонда, три пруда, парк, двухэтажная церковь. За 200 лет существования архитектурный комплекс сменил трех влиятельных владельцев дворянского происхождения. Сначала были Измайловы, потом Воронцовы-Дашковы, а последним хозяином усадьбы стал инженер Николай Ильин. После революции архитектурный комплекс национализировали.

— Сейчас собственник усадьбы — Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры. Они ищут нового владельца, который подарит этому зданию четвертую жизнь. И пока этого не произошло, мы будем поддерживать его в хорошем состоянии, — отметила Зеленова.

И это получается. Мрачный, заросший парк, который окружал дворец, благодаря усилиям добровольцев стал популярным местом для прогулок у местных жителей. Около дворца активисты установили лавочки, разбили клумбы, высадили цветы.

— Мы сделали все возможное, чтобы про усадьбы не забыли: создали социальные сети проекта, начали позиционировать это место как туристический объект. Теперь Быково стало точкой притяжения путешественников со всей страны.

Источник вдохновения Льва Толстого

IT-специалиста Николая Серкутана к спасению усадьбы Никольское-Обольяниново привела история его семьи. В 1950-е годы его дедушке выделили квартиру во флигеле усадьбы. Здесь росли мама, тетя и дядя Николая. Дедушка построил около усадьбы собственный дом, который уже 70 лет является местом сбора для всей семьи. Так что смотреть, как по-соседству разрушается историческая усадьба, москвич не может. К тому же на доброе дело Николая вдохновила история владельцев этого места.

— После революции собственниками усадьбы была состоятельная чета Олсуфьевых. Они построили здесь больницу, земское училище, церковь, брали на воспитание крестьянских детей, раздавали земли беднякам, — говорит Николай. — Они пример радушия и добродетели, которых в современном мире так не хватает. И мы хотим, чтобы люди помнили о них и их поступках. А еще это место ценно тем, что именно здесь Лев Толстой написал свои знаменитые произведения: повесть «Смерть Ивана Ильича» и роман «Воскресенье».

С 1990-х годов господский дом оказался полностью заброшен, парк превратился в дикие заросли и стоял бы так до сих пор, если бы не усилия волонтеров. С 2017 года они поддерживают это место в порядке.

— У руководства одного столичного учреждения есть идея сделать здесь музей Льва Толстого, но пока распространяться об их планах я не могу. Наша задача — поддержать объект в приличном состоянии до тех пор, пока это не случится, — отметил Николай.

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Привлечь внимание — первый шаг

По словам председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галины Маланичевой, сейчас процесс возрождения усадеб Московского региона происходит во многом благодаря усилиям волонтеров.

— Почти на каждом заседании комиссии по сохранению историко-культурного наследия и архитектурному облику городов Общественной палаты Московской области мы слушаем доклады активистов, которые рассказывают о разных усадьбах и своей работе. Волонтеры предлагают — хотим сделать там музей, но средств нет. А мы в свою очередь обсуждаем, как им помочь. Привлекаем внимание СМИ, пишем в инстанции, от которых зависит проведение реконструкции, — рассказывает Маланичева. — Да, волонтеры не могут полностью привести в здание в порядок. Но они как колокол, звон которого привлекает внимание общественности к этой проблеме. А это — начало пути, который приведет к спасению заброшенных объектов.

Счастливая судьба усадьбы Пущино-на-Оке подтверждает важность волонтерской работы. Забытый памятник федерального значения находится в пользовании Российской академии наук. Но учреждение не принимает участие в его восстановлении. Здание XVI века много лет находилось в аварийном состоянии. С 2016 года волонтеры облагораживают его внешний вид, убирают территорию вокруг. По просьбе активистов, ВООПИИК начала сбор средств на создание проекта противоаварийных работ, а в 2021 году разработала план консервации. Общество поспособствовало, чтобы объекту назначили охрану, и согласовало все реставрационные работы с РАН и Главным управлением культурного наследия Московской области. Подрядчик на выполнение работ уже найден.

— Благодаря усилиям волонтеров дело сдвинулось с мертвой точки, — рассказывает Галина Маланичева.

Были примеры, когда крупные предприниматели восстанавливали исторические здания, превращая их в объекты отдыха, как было сделано с усадьбой Тимохово-Салазкино в городе Видное.

— И поверьте, меценаты охотнее возьмутся за восстановление ухоженного объекта, облагороженного рукой волонтеров, чем за аварийное здание, заросшее травой, — считает Галина Маланичева. — Так что действия волонтеров очень важны.

РЕПЛИКА

Инициативы волонтеров — драйвер восстановления культурных памятников

Сергей Мирзоян, первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия Москвы:

— В Москве сосредоточено более восьми тысяч объектов культурного наследия. И, с одной стороны, каждый такой объект является жемчужиной исторической архитектуры, а с другой — в случае его адаптации к современному использованию он может стать драйвером развития города. Необходимо соблюсти баланс между сохранением прошлого и приспособлением объекта культурного наследия под новые условия. И мы уделяем этому большое внимание. Отмечу, что в этот процесс включаются и сами жители города.

Мы постоянно получаем сигналы от граждан, организаций, которые видят проведение реставрационных работ. И ежегодно мы проводим работы на 100–110 объектах культурного наследия. За последние 10 лет мы комплексно привели в порядок более 1600 памятников, не считая мелкие ремонты. Один из ярких объектов — павильон трамвайной остановки в Северном округе столицы, который еще несколько лет назад был в ужасном состоянии. Местные жители объединились, создали в социальных сетях группу, где выступили с инициативой сохранения и приведения в порядок изюминки их района. В итоге по просьбе москвичей была организована деятельность по постановке этого объекта на государственную охрану, что было непросто, была проведена большая работа. Затем эта заброшенная остановка была вовлечена в программу, которая, наверно, многим известна — «рубль за квадратный метр», когда объект выставляется на торги. Добавлю, что это здание поднялось в цене в четыре раза. Затем новый собственник провел реставрационные работы, которые были приняты нашим департаментом.

ЭТО ЗАКОН

Согласно пункту 1 статьи 40 Федерального закона № 73 «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации», под сохранением объекта понимаются меры, направленные на сохранение культурно-исторической ценности, консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта для современного использования. В соответствии со статьей 45 этого закона, все работы на объектах требуют получения разрешительной документации от Департамента культурного наследия Москвы. Оформить его могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые имеют лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия, выданную Министерством культуры РФ.

КАК У НИХ

—Учет и регистрация памятников истории культуры Италии ведутся Центральным институтом каталогизации и документации, созданным в 1969 году. Ежегодное число документов, поступающих в ведомство, составляет 120–130 тысяч единиц. В штате института работают историки, археологи и архитекторы.

— Во Франции включение произведения искусства, памятников культуры, городского ансамбля или ландшафта в список охраняемых государством объектов обязывает собственников (в том числе государство) обеспечить их сохранность. Владельцы лишены права производить какие-либо работы, меняющие их облик.

— В своде законов США содержится определение «памятник истории». Это «районы, территории, здания, сооружения, объекты, внесенные в Национальный реестр». Это определение распространяется даже на руины этих объектов. Сохранение представляет собой «идентификацию, оценку, составление описи и документации, ревитализацию, приобретение, охрану».