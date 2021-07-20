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Игроки любили пить пунш из фарфоровых чашек

Василиса Чернявская 

Общество
Игроки любили пить пунш из фарфоровых чашек
Гендиректор «Столичного археологического бюро» Константин Воронин показывает найденный фрагмент фарфорового блюдца XIX века и монеты этого периода / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Во вторник, 20 июля, археологи закончили изучение находок, обнаруженных во время работ в Хлебном переулке, и рассказали «Вечерней Москве» о первых сделанных выводах.

Коллекция артефактов получилась небольшой — чуть более трех десятков предметов.

Однако их изучение помогает лучше понять быт московских жителей XVIII–XIX веков. Чего стоит только фарфоровая посуда. На фрагменте обнаруженного блюдца изображены игральные карты — червовый валет и трефовая десятка.

— Карточные игры стали популярны в XVIII столетии, — рассказывает гендиректор «Столичного археологического бюро» Константин Воронин. — Среди мебели мы можем видеть специально приспособленные для таких игр столы. Свое отражение азарт находит позже и в оформлении посуды — время игровой партии из фарфоровых кружек с изображением карт пили пунш. Все эти детали — типичные элементы мужской культуры тех веков.

Кстати, со времен Елизаветы Петровны в обиход вошли даже специальные монеты для игры в карты — их изготавливали небольшим номиналом — 50 копеек, по 1 и 2 рубля. Есть предположение, что эти монеты предназначались сугубо для дворцового обихода.

Немало и историй, связанных с крупными карточными партиями. Так, в 1802 году широкую огласку получила историю, согласно которой князь Александр Голицын — мот и заядлый картежник, проиграл свою жену, княгиню Марию Григорьевну (урожденную Вяземскую), одному из самых ярких московских бар — графу Льву Разумовскому, — чьи празднества в доме на Тверской и в Петровском-Разумовском были притчей всей Москвы. Последовавшие за этим развод княгини с мужем и второе замужество придали этому скандалу широкую известность.

— Карты будут долго затмевать разум людей, азарт тех дней можно сравнить разве только с современными компьютерными играми, — добавляет Воронин.

Среди других находок — чайная ложка из цветного металла, красноглиняный лощеный кувшин, железная накладка на личинку замка, на которой можно разглядеть припаянные декоративные стержни, концы которых сделаны в виде цветочных бутонов, ручка от церковного ковша.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Емельянов, руководитель Мосгорнаследия:

— В этом году археологические полевые работы запланированы на более чем 650 площадках. Самые значимые находятся на территории Воспитательного дома в Китайгородском проезде, на месте бывших Теплых торговых рядов, на территории Новодевичьего монастыря, на пересечении улицы Сретенки и Пушкарева переулка, на территории Бадаевского завода.

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