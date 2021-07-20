День прощения обид и помощи своему ближнему

Муфтий Равиль Гайнутдин (в центре) вместе с членами Духовного управления мусульман Российской Федерации и представителями исламского духовенства города совершает праздничный намаз в Московской соборной мечети в честь Курбан-байрама / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Во вторник, 20 илюя, в Московской соборной мечети прошла торжественная молитва и проповедь на двух языках в честь одного из самых главных мусульманских праздников — Курбан-байрама.

К немалому сожалению верующих, пандемия коронавируса уже второй год подряд накладывает свой неприятный отпечаток на веками складывавшиеся традиции празднования.

— Мусульманам рекомендовано отмечать Курбан-байрам дома, в кругу семьи и друзей, — рассказал председатель Духовного управления мусульман Москвы, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов. — Молитвы в столичных мечетях проходят без прихожан. Но мы организовали онлайн-трансляции намаза, чтобы все верующие могли посмотреть их по телевидению или в интернете и помолиться вместе с нами.

По словам муфтия, до пандемии на молитву в Московскую соборную мечеть приходили более 100 тысяч верующих. На этот раз коврики для намаза под величественными сводами главной столичной мечети расстелили всего около восьми десятков человек. Среди них — только представители исламского духовенства.

В это время прямо у выхода из метро «Проспект Мира» единоверцев встречали подготовленные волонтеры, которые на разных языках объясняли ситуацию и заверяли, что помолиться в мечети можно будет во второй половине дня, но лишь при условии соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

Курбан-байрам — это праздник жертвоприношения. В этот день полагается в знак покорности Аллаху заколоть бычка или барашка так, чтобы животное не видело ножа и не успело испугаться.

— Но это не значит, что каждый мусульманин обязан превращать двор своего дома в скотобойню, — говорит бригадир строителей Фарадж Сардаров. — Конечно, если кто-то хочет последовать этой традиции, в Москве есть специально отведенные для этого площадки. Но милость бедным людям можно оказать и по-другому. Например, одарив их деньгами. Главное ведь не собственно мясо. Важнее добровольная жертва заработанным волею Аллаха имуществом на благо своих братьев по вере.

По словам еще одного верующего Рустама Хансверова, перед праздником мусульманин обязан выдержать однодневный пост: до захода солнца нельзя употреблять пищу и даже пить воду. Питаться в это время разрешено лишь только тем, кто совершает паломничество.

— Особое внимание уделяется физической и духовной чистоте, — говорит Рустам Хансверов, выдержавший пост. — Перед молитвой надо совершить омовение, надеть свои самые лучшие праздничные одежды. Кроме того, важно очистить душу: нужно помириться со всеми, с кем когдато повздорил, воздержаться от всяческих споров и упреков к ближнему, даже если он их заслужил, простить все физические и моральные долги.

Нужно всегда помнить, что слово «ислам» означает смирение и покорность воле Бога. Только так праздник может стать по-настоящему радостным. А где ты преклонил колени для молитвы — в мечети, в хадже по пути в Мекку или у себя дома, — это не так уж и важно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Равиль Гайнутдин, муфтий, председатель Духовного управления мусульман России:

— История этого праздника отсылает нас к жизни пророка Ибрагима — общего праотца иудеев, христиан и мусульман. Слово «курбан» означает «быть ближе», то есть ближе ко Всевышнему Творцу и к братьям по вере. Совершая молитвы и жертвоприношения в этот день, мы следуем примеру пророка, проявившего самопожертвование.