Бесстрашный и стремительный хищник на страже Родины

Фото: Минобороны РФ

Группа из четырех МиГ-31БМ способна контролировать воздушное пространство протяженностью свыше 1100 километров. Об уникальном самолете рассказывает «Вечерняя Москва».

«Визитная карточка» уникального российского боевого самолета МиГ-31БМ: скорость — 3000 километров в час, боевая работа на высоте до 25 000 метров, обнаружение целей на расстоянии до 320 километров и поражение на расстоянии до 280 километров.

Вечная молодость

Сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31БМ стоят на охране и обороне неба России по всему периметру ее границ, и ни у одного потенциального «супостата» нет ни одного самолета, которые не смог бы догнать и уничтожить этот хорошо вооруженный и стремительный «хищник».

А ведь совсем не «мальчик» этот МиГ: первый раз он поднялся в воздух в 1975 году, а на вооружение был принят в 1981-м. «Молодость» самолету подарили постоянные усовершенствования. Меняя с годами на более современные образцы авионику и вооружение, МиГ-31 сумел сохранить главное: высокую скорость и высокую надежность в боевой работе.

Сегодня боевое дежурство продолжают нести истребители-перехватчики, прошедшие модернизацию до версии БМ. Обновленная бортовая радиолокационная система «Заслон-М» позволяет пилоту на дальности в три с лишним сотни километров одновременно отслеживать до 10 целей и поражать ракетами сразу шесть из них. Новейшая электронная «начинка» превратила МиГ-31БМ из узкоспециализированного перехватчика в многофункциональную боевую единицу. Теперь этот самолет эффективно взаимодействует с зенитными ракетными комплексами ПВО. Также его экипаж может наводить на воздушные цели управляемые ракеты, запущенные с вышедших на дистанцию ракетного залпа в режиме радиолокационного молчания других истребителей.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

На границе открытого космоса

Боевые возможности МиГ31БМ заключаются в способности уничтожать широкий спектр целей, в том числе наземные и надводные. Модернизированные варианты истребителя-перехватчика могут оснащаться противорадиолокационными и противокорабельными ракетами, ракетами класса воздух-поверхность.

В открытой печати сообщалось, что самолет также может нести и до шести корректируемых авиабомб КАБ-1500 или до восьми бомб с телевизионным или лазерным наведением КАБ-500.

Но основной задачей все же остался перехват нарушителей воздушных границ. На поистине космических высотах — до 25 километров. Экипажи МиГ-31БМ постоянно проводят тренировки в стратосфере, в ходе которых пилоты и штурманы отрабатывают уничтожение целей, летящих на высоте более 20 километров и на скорости 2500 километров в час.

«Кощей бессмертный»

Самый скоростной российский истребитель МиГ-31 был выбран носителем новейшего, не имеющего аналогов в мире гиперзвукового комплекса «Кинжал». В модификации МиГ-31К самолет получил возможность наносить сверхдальние высокоточные удары. Летящий на скорости более 5 Махов «Кинжал» способен поражать наземные и надводные цели на удалении свыше 2000 километров. Президент России Владимир Путин заявлял, что «кинжальная» ракета осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, что позволяет ей гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны.

То, что новое оружие доверили доставлять на поле боя «немолодому» самолету, удивлять не должно. Букву «К» можно расшифровать и как «Кощей». Корпус у МиГ-31 — титановый. Он тоже бессмертный, неуязвимый, вечный.

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Михайлов, генерал армии, герой России:

— Усовершенствованный МиГ-31БМ несет службу с высоким качеством. Он оснащен новой бортовой радиоэлектронной аппаратурой, существенно расширяющей его боевые возможности. За счет модернизации и мощного вооружения эффективность МиГ-31БМ по сравнению с МиГ-31 выросла более чем в 2,5 раза.