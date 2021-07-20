Желающим привиться помогут на всех этапах вакцинации

Сотрудник центра госуслуг Кристина Курдова работает в центре вакцинации в Гостином Дворе. Она и ее коллеги вносят данные в ЕМИАС и проверяют их корректность, что позволяет снять дополнительную нагрузку с медицинских работников / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В центрах вакцинации людям оказывают помощь более 3 тысяч сотрудников центров госуслуг и соцработников. Один из таких пунктов расположился в Гостином Дворе.

За последнее время число москвичей, желающих сделать прививку от коронавируса, значительно увеличилось. В одном только центре вакцинации в Гостином Дворе за последние две недели прививки сделали более 42 тысяч жителей Москвы.

Помощь медработникам в центрах вакцинации оказывают сотрудники центров госуслуг и Департамента труда и соцзащиты населения столицы.

Специалисты офисов «Мои документы» сопровождают горожан в пунктах по всему городу, а их коллеги из Департамента соцзащиты — в двух крупнейших пунктах: в Гостином Дворе и «Лужниках».

Уже на входе в Гостиный Двор желающих сделать прививку встречают специалисты департамента, предлагают маски и перчатки.

— Мы встречаем людей и сопровождаем их от точки входа до момента заполнения анкет, консультируем по всем возникающим вопросам, помогаем заполнить документы, доводим до врача, а затем — до медсестры, которая сделает прививку, — говорит руководитель гражданского штаба центра вакцинации в Гостином Дворе Павел Хлопин.

Сам центр вакцинации обустроен вполне логично, и маршруты в нем понятны интуитивно. Тем не менее многим гражданам требуется не только организационная, но и психологическая поддержка. Специалисты департамента готовы оказать помощь посетителям даже в мелочах.

— Было много разных ситуаций, вплоть до того, что мы помогали подержать собачку, пока человек делал прививку, или следили за велосипедом, — рассказывает Павел Хлопин. — Да и вопросов возникает много, большая часть связана с тем, какие прививки есть, чем они отличаются друг от друга, стоит ли вообще вакцинироваться.

Если бы не специалисты департамента, на все эти вопросы пришлось бы отвечать врачам и медсестрам, у которых сегодня и так предостаточно работы.

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Немалую помощь оказывают сотрудники центров госуслуг, которые снимают с медработников дополнительную нагрузку по формированию документов.

— Мы вносим данные в информационную систему, проверяем их корректность. Люди, пришедшие делать прививку, могут сразу проверить правильность данных, внесенных в общую базу, — рассказывает сотрудник центра госуслуг Кристина Курдова.

Сотрудников департамента и их коллег из центров госуслуг легко отличить по фирменной одежде. Только в центре вакцинации в Гостином Дворе их единовременно работает около сотни. Ждать помощи долго не придется — они дежурят по всему центру, на каждом этапе маршрута.

Москвичи ценят такую помощь. Владимир Козин был одним из первых, кто сделал прививку, — еще в январе этого года.

— Мне 73 года и сегодня я пришел уже на ревакцинацию, — рассказывает Владимир Козин. — Работаю в Институте международных отношений ведущим экспертом, и к вакцинации всегда относился позитивно. По долгу деятельности я летал в Азию и Африку, там обязательны прививки против малярии, лихорадки денге и других болезней.

Владимир Козин отмечает, что чувствует себя прекрасно, как, впрочем, и после первой прививки в январе. Ни он, ни его семья за весь период пандемии так и не болели ковидом. Он также подчеркнул, что сегодня процесс вакцинации, особенно в таком крупном центре, как Гостиный Двор, организован весьма эффективно и удобно. Поэтому, на его взгляд, этот центр пользуется у населения такой популярностью.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Тяжельников, главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 121:

— Центр вакцинации представляет собой не только мобильную бригаду — это симбиоз всего комплекса социального развития. Сотрудники Департамента труда и социальной защиты осуществляют всю маршрутизацию пациента от момента входа до момента окончания медицинской услуги. Сотрудники МФЦ вводят всю информацию в ЕМИАС, и это позволяет медработникам не отвлекаться на посторонние виды деятельности.