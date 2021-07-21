Хищники в городе: опаснее диких животных их нелегальные хозяева

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Недавняя новость о том, что по Москве бродит медведь, сначала показалась мне уткой. Однако официальные источники подтвердили: юный мишка и в самом деле бегает по Мытищам. Ранее в Московской области ловили беглого ручного волка, а в одном дачном кооперативе лев напугал прохожих, запрыгнув на крышу дома. А что если шутки о Москве как о столице с разгуливающими по улицам медведями не такие уж и шутки… Откуда в Сети столько фотосессий с хищниками и какие подводные камни скрывают подобные развлечения? Давайте попробуем разобраться.

Снимать или не снимать?

Когда люди видят фотографии с хищниками, реагируют по-разному. К примеру, говорят: «Зверей мучают, их нужно защитить»; «Это опасно, хищники могут убить»; «Это интересно, тоже хочу фото с тигренком или медвежонком».

Лично для меня тема хищников — очень сложная. Желание погладить гепарда или львенка для любителя кошачьих велико. Во время пресс-туров по жарким странам мне хотелось самой проверить, в каком состоянии содержатся животные в парках. Так, я обнаружила, что, например, в ЮАР есть центры сохранения гепардов, где действительно можно сфотографироваться рядом с животными, но лишь при определенных условиях. Это не похоже на конвейер. И самое главное — в таких центрах проводятся не фотосессии, а идет работа по сохранению вида, организуются лекции для фермеров. Также продаются собаки, обученные отгонять гепардов от ферм, а не убивать их. В Таиланде, напротив, большинство парков с животными призвано развлекать туристов. Но при виде огромных, чистых вольеров с бассейнами для тигрят, свежего мяса в мисках и четкого расписания по уходу за большими кошками как-то успокаиваешься. Однако стоит иметь в виду: если вам предлагают погладить половозрелого тигра — скорее всего, он под наркозом, а насильственное ежедневное погружение в сон вредно для животных.

Безусловно, идеальный вариант — когда дикие звери живут в естественной среде обитания. К примеру, тех же тигров в природе ровно столько, сколько может уместиться на одной территории бесконфликтно, чтобы они не убивали друг друга и не голодали. Хотя и здесь не обходится без негативного вклада человека: ущерб, наносимый «цивилизацией» окружающей среде, приводит к сокращению мест обитания диких животных и популяции зверей. Более того, и гепарды в Индии, и лисы в Подмосковье оказываются вынужденными жить рядом с людьми, отвоевывать себе пространство. Все это иногда оборачивается трагедиями, которым трудно противостоять.

Однако главное, что нужно остановить, — это бесконтрольное размножение хищных животных в неволе и стремление их хозяев заработать на подопечных.

Рабы с когтями и клыками

Суть проблемы «бизнеса на хищниках» неплохо обрисована в нашумевшем документальном сериале «Король тигров: убийство, хаос и безумие». Когда тигры в парке переставали приносить доход, их — усыпляли.

В России, согласно федеральному законодательству об ответственном обращении с животными, правительство утверждает перечень видов, запрещенных к содержанию, а также перечень случаев, при которых содержание и использование допускаются. В частности, на правовом уровне установлен запрет на содержание и использование животных, представляющих опасность для их владельцев (крупных хищных животных, ядовитых животных), а также животных, чья привычная среда обитания значительно отличается от возможных условий в неволе, что может довести до гибели. Например, медведей держать дома запрещено.

Однако наличие действующих правовых норм не смущает горожан. Сегодня даже сложно представить, какое количество диковинных животных содержится в вольерах за высокими заборами загородных резиденций. Позволить себе такое развлечение могут, как правило, достаточно состоятельные люди. При этом медикам периодически приходится сталкиваться с пациентами, травмированными питомцами «домашних зоопарков». Жертвами могут быть как наемные сотрудники, ухаживающие за животными, так и случайные пострадавшие.

Для сравнения: в некоторых странах все регламентировано гораздо жестче. Это касается в том числе организации праздников с привлечением диких животных и посещения специализированных парков. Помню, на Маврикии меня пускали к хищникам в сафари-парке только после подписи на бумагах, что за последствия отвечаю лично. Детей запрещено допускать к крупным хищникам, ибо для зверей они — добыча. Сложно вообразить подобные жесткие регламенты с техникой безопасности на отечественном корпоративе, где гостей решают удивить «хищной фотосессией».

А кого из «предпринимателей» заботит, что для малышей животных важно иметь возможность прятаться?! Нельзя хватать их на руки против воли. Нельзя вгонять в стресс, выгуливая по торговому центру или привозя на праздник. Даже для домашнего животного вроде альпака непросто выдержать натиск толпы шумных детей, а уж для тигренка или львенка это совсем тяжко…

Ответственные владельцы и лисенок под потолком

Безусловно, есть люди, которые завели хищников не потому, что хотели ими похвастаться: у одних цирковые животные доживают на пенсии, другие случайно подобрали раненого зверя. В этих случаях главное — оформить документы на него, а не содержать незаконно.

В идеале необходимо оставлять диких зверей в естественной среде обитания, и сотрудники центра передержки выпускают на волю каждого зверя, способного выжить в природе. Но есть звери, которые уже не могут адаптироваться к природным условиям, — тогда они остаются в центре передержки. Там животные содержатся в комфортных условиях, получают должный уход, ласку и внимание.

— У нас был случай, когда леопард, изъятый у дрессировщика, буквально умирал от тоски по владельцу, поэтому его вернули обратно, — комментирует Сергей Бурмистров, начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. — Да и животные для фотосессий — тоже не всегда жертвы.

Знаю уникального медведя, который действительно лоялен к людям и с удовольствием с ними общается. Человек приютил сироту и вырастил его как члена семьи. Владелец придерживается строгих правил: нельзя фотографировать мишку более сорока минут в день. И никаких вспышек — ведь скольких тигрят и львят довели до слепоты подобными фотосессиями.

Разумеется, легальный дрессировщик всегда и везде сам приезжает со своим подопечным. Он не скрывает свою фамилию. Ему нечего бояться.

Когда видишь объявления о том, что хищники сдаются в «аренду» для фото и праздников, то чаще всего речь идет о безымянных владельцах, которые готовы набрать новых малышей тигров и медведей, когда прежние придут в «негодность». Выросших фотомоделей усыпляют или пытаются куда-то пристроить. А порой и вовсе выкидывают на улицу. К примеру, оставляют в лесу, понимая, что животное не приспособлено к жизни в дикой природе и по факту обречено на гибель.

Весь бизнес на животных построен так, чтобы извлекать максимальную выгоду с минимальными затратами.

Домашняя фермерская лиса со всеми документами по цене сравнима с собакой дорогой породы. Любители быстрой наживы скорее поймают диких лисят в лесу, чем будут возиться с одомашненными лисами.

Подписчики известного в ВК паблика «Домашние лисы» делятся своими впечатлениями от таких рыжих, мраморных, трехцветных и жемчужных питомцев.

— Если заниматься воспитанием, — пишет один из пользователей, — а не умиляться, можно получить очень интересное животное себе в дом. Но имейте в виду, первый год — это ад! Прячьте все вещи, обувь, провода. А про обои с диванами я вообще молчу.

— Сегодня съедены только сумка и сапог. Это мелочи. Приходишь домой, а лисенок ждет тебя под потолком на кухне, как птичка, — говорит другой подписчик.

— Вы слышали, как кричит лиса, которой скучно? — отмечает еще один пользователь паблика. — Это похоже на хоровое пение собак, кошек и людей, у которых очень туго со слухом.

Так что же делать при знакомстве с «ручным хищником»?

Прежде чем погладить животное или сфотографироваться с ним, расспросите подробнее владельца о самом звере. Есть специально выведенные домашние хищники, например каракеты — гибриды каракала и домашней кошки. Есть ручные гепарды — сироты у себя на родине, в Африке. А есть тигрята на праздниках — живые игрушки с туманным будущим.

Если вы увидели дикое животное, которое нуждается в помощи, позвоните на горячую линию единой справочной службы мэрии Москвы +7 (495) 777-77-77. Специалисты без замедления приедут на место и помогут ему.